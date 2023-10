Tras atentados, países europeos suben nivel de alerta

El tirador de Bruselas fue abatido por la policía. Foto: Reuters

El asesinato de un profesor en Francia la semana pasada y de dos aficionados al futbol suecos en Bélgica el lunes, llevó al presidente francés, Emmanuel Macron, a decir que Europa estaba asistiendo a un aumento del “terrorismo islamista” que amenazaba a todos los Estados de la región, en relación con el conflicto entre Israel y Hamás.

Países europeos suben nivel de alerta por atentados

Suecia y Bélgica

En agosto, Suecia elevó su alerta terrorista al segundo nivel más alto y advirtió de un aumento de las amenazas contra suecos dentro y fuera del país, después de que las quemas indignaran a los musulmanes y provocaran amenazas yihadistas.

En tanto, los dirigentes de Bélgica y Suecia y la presidenta de la Comisión Europea prometieron reforzar la seguridad en las fronteras e intensificar las repatriaciones.

El tiroteo de esta semana en Bruselas, Bélgica, ha puesto de manifiesto las persistentes dificultades de la UE para gestionar el asilo y la inmigración, incluidas las lagunas en materia de seguridad.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, dijo que el espacio Schengen no sobrevivirá si no se protegen mejor las fronteras exteriores de la UE de la inmigración no deseada.

El primer ministro belga, Alexander De Croo, afirmó que la UE también necesita un sistema más eficaz de devolución de inmigrantes no autorizados.

¿Por qué se habla de repatriaciones debido a los atentados?

El atacante, de 45 años, llegó a la isla italiana de Lampedusa en 2011 y luego vivió en Suecia antes de pedir asilo en Bélgica. Perdió su caso en 2020 y se le ordenó abandonar el país.

Según la ley, habría tenido 30 días para marcharse voluntariamente. Sin embargo, la orden nunca se cumplió, a pesar de que el hombre era conocido por la policía.

Francia

El ministro de Interior de Francia pidió este miércoles a los prefectos incrementar el dispositivo de seguridad alrededor de la Copa del Mundo de rugby 2023, que entra en la fase de semifinales, mientras que la final está prevista el 28 de octubre.

En un telegrama, el ministro Gérald Darmanin explica que “el incremento de la amenaza sobre el territorio nacional, concretada por el paso al nivel de vigilancia ‘urgencia por atentado’ (…), precisa de una vigilancia especial en los lugares de seguimiento y de celebración ligadas” a la Copa del Mundo.

El gobierno elevó el nivel de vigilancia al de ‘urgencia por atentado’ después de que un profesor francés, Dominique Bernard, fuese asesinado con arma blanca el viernes en Arras por un antiguo alumno de su instituto, convertido en radical islamista.

Italia

En tanto, Italia ha reforzado la vigilancia, especialmente en las zonas muy concurridas, y ha aumentado la protección de los lugares que podrían ser blanco de atentados, dijo Piantedosi, a la luz de la guerra entre militantes de Hamás e Israel.

Italia cuenta con más de 28 mil lugares de este tipo, 205 de ellos vinculados a Israel, dijo Piantedosi.

España

España reforzó las medidas de seguridad en puntos sensibles y redobló sus esfuerzos antiterroristas, informó el martes el Ministerio del Interior, mientras otros países europeos afirmaban que afrontan un aumento de las amenazas extremistas en medio de las crecientes tensiones en Oriente Medio.

Este país ha mantenido su estado de alerta terrorista en el nivel cuatro -el segundo más alto en una escala de cinco puntos- desde los ataques de militantes islamistas en París en junio de 2015. Sin embargo, las autoridades dijeron el martes que reforzarían la seguridad nacional dentro de ese nivel.