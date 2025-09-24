GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que los mexicanos que viajan en la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza se encuentran en buen estado, tras los reportes de ataques ocurridos durante la noche del martes en el Mediterráneo.

La SRE explicó que personal de las embajadas de México en Israel, Grecia, Argelia y Egipto estableció comunicación directa con los connacionales y confirmó que se encuentran bien.

Además, la dependencia indicó que mantiene contacto con familiares para brindar información sobre lo ocurrido y continuará con el monitoreo de la ruta de la flotilla, como parte de las gestiones diplomáticas para garantizar la seguridad de las y los mexicanos.

Ataques reportados contra la Flotilla Global Sumud

La Flotilla Global Sumud, integrada por 51 barcos con más de 500 voluntarios de 40 nacionalidades, denunció que durante la noche del martes se registraron al menos 13 explosiones, el sobrevuelo de drones y fallas en las comunicaciones.

Activistas como Greta Thunberg, quien viaja en la misión, aseguraron que los participantes estaban preparados y en alerta para responder a incidentes.

Los organizadores señalaron que uno de los barcos, el “Alma”, fue el más afectado, aunque no se reportaron daños humanos. La misión acusa a Israel de emprender una campaña de intimidación y advirtió que cualquier ataque contra la flotilla constituiría una violación a las medidas de la Corte Internacional de Justicia, que ordenó facilitar ayuda humanitaria a Gaza.

La flotilla partió a inicios de septiembre desde España, Túnez e Italia, con el objetivo de llevar ayuda humanitaria directamente a la Franja de Gaza y romper el bloqueo impuesto por Israel.

Otras iniciativas como la Flotilla de la Libertad, que ha organizado misiones desde 2008, también anunciaron nuevas travesías en los próximos días.

