Tres claves del escándalo que vincula a Karina Milei, hermana del presidente de Argentina, con presuntos sobornos

Foto: AFP

Un escándalo de corrupción golpea al gobierno de Argentina tras la difusión de audios que señalan a Karina Milei, hermana y mano derecha del presidente Javier Milei, en un supuesto esquema de cobro de sobornos ligados a la compra de medicamentos para personas con discapacidad.

La Justicia federal investiga el caso luego de la publicación de grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), quien mencionó directamente a la secretaria de la Presidencia. Hasta el momento no hay imputados, pero el tema domina la agenda política en plena campaña electoral.

Tres claves del escándalo que toca a Karina Milei

1. Qué se investiga

En los audios filtrados, la voz atribuida a Spagnuolo asegura que Karina Milei recibía un 3% de los pagos realizados por la Andis a la droguería Suizo Argentina. Según esa versión, el esquema de sobornos generaba alrededor de medio millón de dólares mensuales.

El juez Sebastián Casanello ordenó 16 allanamientos y en uno de ellos fue detenido Emmanuel Kovalivker, dueño de la droguería, cuando intentaba huir con 266 mil dólares en sobres.

2. Qué dice el gobierno

Tras la difusión de los audios, el presidente Javier Milei negó las acusaciones y calificó de “mentiroso” a Spagnuolo, adelantando que será llevado a la justicia. Mientras tanto, Karina Milei no ha dado declaraciones públicas.

La Vocería Presidencial acusó a la oposición de “utilización política” en un año electoral. Spagnuolo fue removido de su cargo en la madrugada del jueves, después de hacerse públicos los audios.

3. Repercusiones políticas y económicas

El escándalo estalló semanas antes de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre y de los comicios locales en la provincia de Buenos Aires. La controversia afecta directamente la imagen de Milei, que ya enfrenta críticas por los recortes en programas sociales y en el área de discapacidad.

Además, los mercados financieros reaccionaron con desconfianza: la bolsa porteña retrocedió, el peso se debilitó frente al dólar y el riesgo país subió con fuerza.

La empresa Suizo Argentina aseguró en un comunicado que actuó “con apego a la ley” y se declaró a disposición de las autoridades. El mensaje fue compartido por el propio presidente en sus redes sociales.