Tres naciones más reconocen a Palestina como Estado. Foto: AFP.

El reconocimiento de Palestina como Estado es el tema central tras el anuncio de Reino Unido, Canadá y Australia de sumarse a la lista de países que han oficializado este paso diplomático. El anuncio ocurre en vísperas de la Asamblea General de la ONU, donde se prevé que más naciones, entre ellas Francia, discutan el futuro de la solución de dos Estados en Medio Oriente.

¿Qué países reconocen a Palestina como Estado?

Alrededor de tres cuartas partes de los países miembros de la ONU ya reconocen el Estado palestino. De acuerdo con datos recopilados, al menos 144 de los 193 Estados miembros mantienen este reconocimiento.

Este domingo, Reino Unido y Canadá se convirtieron en los primeros países del G7 en dar este paso, seguidos por Australia y el anuncio de Portugal. Durante la Asamblea General del ONU, Francia, junto con Arabia Saudita, copresidirá una cumbre donde se analizará el futuro de la región. En este escenario, países como Bélgica, Luxemburgo, Malta y Finlandia podrían sumarse.

El respaldo histórico comenzó en 1988, cuando Argelia fue el primer país en reconocer al Estado palestino tras su autoproclamación por la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Le siguieron decenas de países y, en 2010 y 2011, se vivió una segunda ola de reconocimientos.

La actual guerra en Gaza, iniciada tras el ataque de Hamás en octubre de 2023, ha dado pie a una tercera ola de reconocimientos. Rusia, todos los países árabes, la mayoría de las naciones africanas, latinoamericanos y asiáticos —incluidos India y China— forman parte del grupo de apoyos.

¿Qué países no reconocen a Palestina como Estado?

Unos 46 países, encabezados por Estados Unidos e Israel, no reconocen al Estado palestino. En julio de 2024, el Parlamento israelí votó en contra de su creación y el primer ministro Benjamin Netanyahu reiteró que “no se establecerá ningún Estado palestino al oeste del río Jordán”.

En América Latina, Panamá es la excepción. En Asia, destacan Japón, Corea del Sur y Singapur. En África, Camerún no lo reconoce, y en Oceanía, la mayoría de las naciones también rechazan este estatus.

Europa mantiene la mayor división: mientras Noruega, España, Irlanda y Eslovenia se unieron en 2024 a Suecia (que reconoció en 2014), países como Italia y Alemania no tienen previsto hacerlo.

¿Qué significa el reconocimiento de un Estado?

El reconocimiento de un Estado es considerado un tema complejo en el derecho internacional, ya que mezcla elementos políticos y jurídicos. No existe un registro oficial de reconocimientos y, en muchos casos, se trata de interpretaciones subjetivas de los gobiernos.

Expertos subrayan que este acto no crea un Estado, pero tampoco su ausencia lo elimina. Para existir, una nación necesita un territorio, una población y un gobierno independiente. En el caso palestino, tres cuartas partes de los países consideran que estas condiciones se cumplen.

En el plano internacional, el reconocimiento tiene un alcance principalmente simbólico y político. Para especialistas, al reconocer a Palestina como Estado, se coloca en un plano de igualdad con Israel en términos de derecho internacional.

