Integrantes de flotilla serán repatriados. FOTO: Reuters

ntegrantes de la flotilla que intentó llegar a Gaza se encuentran a salvo en Israel y, de acuerdo con autoridades, regresarán a sus países de origen en los próximos días. Entre ellos están seis ciudadanos mexicanos, quienes ya reciben acompañamiento consular.

El grupo fue interceptado en un operativo de seguridad israelí que, según informes oficiales, se llevó a cabo sin incidentes de violencia. Tras ser trasladados al puerto de Ashdod, los participantes fueron llevados al centro de detención de Ketziot, donde se les garantizó su integridad física y derechos.

Flotilla interceptada en operativo israelí

Israel reiteró que el ingreso a Gaza no es posible por tratarse de una zona de conflicto activo. A los líderes de la flotilla se les ofreció descargar la ayuda en puertos cercanos como Grecia o Chipre, para distribuirla a la población palestina mediante canales humanitarios oficiales. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por los organizadores.

El operativo concluyó con la inspección de los barcos, donde se comprobó que la carga de alimentos y suministros era mínima, lo que refuerza la postura de Israel de que el objetivo de la flotilla era más político que humanitario.

La Embajada de México en Israel ha estado en comunicación directa con las autoridades locales para dar seguimiento al caso y coordinar la repatriación de los seis ciudadanos mexicanos involucrados.

De acuerdo con el comunicado oficial, este proceso avanza de forma ordenada y se espera que concluya en los próximos días. Israel subrayó que se ha facilitado el acompañamiento consular en todo momento.

Contexto internacional del bloqueo

El bloqueo naval a Gaza, impuesto desde 2009, fue declarado legal por el Informe Palmer de la ONU en 2011, el cual establece que puede aplicarse incluso en aguas internacionales cuando se detecta la intención de violarlo.

Este episodio ocurre en paralelo a una iniciativa de paz respaldada por Estados Unidos, la Unión Europea y países árabes clave, que busca abrir un camino hacia la estabilidad en Medio Oriente. No obstante, Hamás aún no ha confirmado su aceptación.

