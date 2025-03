El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aseguró que el presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, lanzó una guerra comercial contra su país, “su mejor amigo”, y anunció aranceles del 25% a Estados Unidos.

Fue a través de su cuenta de X (antes Twitter), que publicó un mensaje tras la entrada en vigor de los aranceles.

Today, the United States launched a trade war against Canada: their closest partner and ally — their closest friend.



Canadians are reasonable, but we will not back down from a fight.



Not when our country is at stake.