Trump a Hamás: si no paran ejecuciones en Gaza, “entraremos y los mataremos

Trump advirtió que ejecuciones de Hamás no está en plan de paz. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió en su cuenta de Truth Social que “no hay más opción que entrar y matar” si Hamás no detiene las ejecuciones que, según él, violan el acuerdo de cese al fuego en la franja de Gaza.

“Si Hamás continúa asesinando gente en Gaza… no tendremos más remedio que entrar y matarlos”, escribió el mandatario.

En su publicación, Trump aseguró que los asesinatos cometidos por Hamás “no estaban en el acuerdo” del cese al fuego y advirtió que la única alternativa sería una intervención que, en sus palabras, implicaría “entrar y matarlos”. Concluyó su mensaje con un agradecimiento: “¡Gracias por su atención a este asunto!”.

Contexto: ejecuciones y violencia tras el alto al fuego

Según informes citados, Hamás ha matado al menos 33 personas desde que entró en vigor el alto el fuego la semana pasada de acuerdo con información de Reuters.

En un video, más de media docena de hombres fueron arrastrados a una plaza en la ciudad de Gaza y ejecutados, un hecho que alimenta la alarma sobre la seguridad en la zona tras la salida de fuerzas israelíes en virtud del acuerdo.

Ejecuciones violan el plan de paz de Trump

El ejército estadounidense advirtió que Hamás debe “suspender inmediatamente la violencia y los disparos contra civiles palestinos inocentes en Gaza”.

El llamado se produce mientras Washington presiona para que se cumpla la primera fase del plan de paz de 20 puntos promovido por Trump, que contemplaba el intercambio de prisioneros a cambio de la liberación de rehenes.

