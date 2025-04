Donald Trump anunció este miércoles 30 de abril que considera demandar al New York Times, acusando al diario de “interferencia ilícita”, incluso en temas electorales. El mensaje fue publicado en Truth Social, su red social, donde también calificó el actuar del medio como “probablemente ilegal”.

El mandatario estadounidense afirmó que su equipo legal ya “examina atentamente” posibles acciones contra el periódico por su cobertura relacionada con la demanda que él mismo presentó contra Paramount, empresa matriz de CBS.

The case we have against 60 Minutes, CBS, and Paramount is a true WINNER. They cheated and defrauded the American People at levels never seen before in the Political Arena. Kamala Harris, during Early Voting and, immediately before Election Day, was asked a question, and gave an…