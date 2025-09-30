GENERANDO AUDIO...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado desde hace años su interés por ganar el Premio Nobel de la Paz, uno de los reconocimientos más importantes del mundo. Este premio se entrega cada año a personas o instituciones que ayudan a mejorar la paz en el planeta.

En los últimos seis meses, Trump ha buscado con más fuerza este reconocimiento. Parte de su estrategia ha sido destacar su papel en temas internacionales como la guerra de Ucrania, donde ha propuesto negociar para terminar el conflicto. También asegura que ha impulsado conversaciones de paz en otros lugares, y según él, pasó de tener seis acuerdos a diez en apenas una semana.

En el siguiente comunicado emitido por el Congreso de los Estados Unidos, escribió para nominar formalmente a Donald J. Trump, al presidente para el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su extraordinario e histórico papel en la mediación para poner fin al conflicto armado entre Israel e Irán y evitar que el mayor estado patrocinador del terrorismo del mundo obtenga el arma más letal del planeta

Para Trump, ganar este premio sería una manera de reforzar su imagen a nivel mundial y mostrar que su gobierno ha contribuido a reducir conflictos armados.

¿Quién puede recibir el Premio Nobel de la Paz?

El Premio Nobel de la Paz se entrega desde 1901 y fue creado gracias al testamento de Alfred Nobel, un inventor sueco. Según sus reglas, el premio se debe otorgar a las personas o grupos que hayan trabajado en favor de:

La amistad y fraternidad entre las naciones.

Reducir o eliminar ejércitos y armas.

Promover acuerdos o procesos de paz.

Esto significa que no se trata solo de querer el premio, sino de demostrar con hechos que se ha trabajado para lograr un mundo más pacífico.

¿Cuándo y dónde se entrega el premio?

El ganador del Premio Nobel de la Paz 2025 será anunciado el viernes 10 de octubre de 2025 y la ceremonia de entrega de premios se realizará el miércoles 10 de diciembre de 2025 en Oslo, Noruega.

¿Qué opina el comité del Nobel?

El comité que decide a quién se entrega el Premio Nobel de la Paz está formado por cinco miembros en Oslo, Noruega. En el caso de Trump, la situación no le favorece porque tres de los cinco integrantes han sido críticos de él.

Gry Larsen : ha criticado a Trump en temas de derechos humanos y democracia. Ahora que es parte del comité, su postura es importante y ha señalado que no está de acuerdo con premiarlo.

: ha criticado a Trump en temas de derechos humanos y democracia. Ahora que es parte del comité, su postura es importante y ha señalado que no está de acuerdo con premiarlo. Kristin Clemet : exministra de Educación en Noruega y también miembro del comité. Ella considera que Trump representa un peligro para la democracia y el orden mundial basado en reglas.

: exministra de Educación en Noruega y también miembro del comité. Ella considera que Trump representa un peligro para la democracia y el orden mundial basado en reglas. Jorgen Watne Frydnes: actual presidente del Comité Nobel. Aunque no critica a Trump tan abiertamente como los otros dos, ha expresado su preocupación por la forma en que su gobierno ha afectado la libertad de expresión y los derechos humanos. Su opinión es clave porque lidera al comité.

Con estas posturas, la mayoría del comité parece oponerse a que Trump gane el premio, aunque haya personas o países que lo hayan nominado por sus esfuerzos de mediación en conflictos.

Los aliados de Trump y su estrategia

A pesar de la resistencia, Trump cuenta con aliados que han intentado promover su candidatura. Estos aliados destacan que ha tratado de mediar en conflictos como Ucrania o Gaza, y lo presentan como alguien que busca acuerdos de paz.

Sin embargo, los analistas consideran que sus posibilidades son bajas. Las críticas dentro del comité, sumadas a la imagen que Trump tiene en temas como derechos humanos, democracia y relaciones internacionales, hacen que el premio sea difícil de alcanzar para él.

El interés de Trump por el Premio Nobel de la Paz muestra cómo este reconocimiento no solo es visto como un galardón simbólico, sino como una herramienta política para mejorar la reputación de los líderes mundiales.

En este caso, aunque Trump asegura haber impulsado la paz en distintos conflictos, la opinión de la mayoría del comité y sus antecedentes en la política internacional parecen jugar en su contra.