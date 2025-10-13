GENERANDO AUDIO...

Trump promete era dorada para el parlamento israelí. Reuters

Donald Trump, presidente de EE. UU., aseguró este lunes ante el Parlamento israelí (Knéset) que el reciente acuerdo de paz representa el inicio de “la era dorada de Israel y Oriente Medio”, en el marco de la liberación de los últimos 20 rehenes israelíes que permanecían cautivos en Gaza por parte del grupo Hamás.

El mandatario estadounidense agradeció el apoyo del primer ministro Benjamín Netanyahu, a quien reconoció su papel en el proceso de negociación: “No es la persona más fácil con la que llegar a acuerdos, pero eso es lo que la hace grande. Gracias, Bibi. Gran trabajo”, expresó durante su intervención.

Netanyahu calificó a Trump como “el mejor amigo que Israel ha tenido en la Casa Blanca” y destacó su papel en la recuperación de los rehenes, quienes fueron entregados en dos tandas al Comité Internacional de la Cruz Roja.

Liberación de rehenes de Hamás en Gaza

Hamás entregó este lunes a los últimos 20 rehenes israelíes que mantenía con vida en la Franja de Gaza. La liberación se realizó en dos etapas: siete personas se entregaron en el norte del enclave y las 13 restantes en el sur.

A cambio, Israel liberará a cerca de 2 mil presos palestinos. Los rehenes liberados ya se encuentran en territorio israelí, donde cientos de personas se reunieron en Tel Aviv para seguir el proceso en pantallas públicas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Trump agradeció a “todas las naciones árabes y musulmanas” que colaboraron para lograr el acuerdo, calificando el proceso como “un triunfo increíble para Israel y para el mundo”.

Interrupción en el Parlamento israelí

Durante el discurso de Trump en el Knéset, el parlamentario Ayman Odeh interrumpió la sesión levantando un cartel con la frase “Recognize Palestine!” (¡Reconozcan a Palestina!).

El incidente provocó gritos entre los asistentes y la rápida intervención de los servicios de seguridad, que retiraron al legislador. Trump respondió brevemente: “Eso fue muy eficiente”, antes de continuar con su exposición.

Posteriormente, Odeh publicó en su cuenta de X que fse le expulsó por “plantear una demanda simple: reconocer un Estado palestino”, reiterando su llamado a la creación de “dos pueblos que permanezcan aquí”.

Otro legislador, Ofer Cassif, se sumó a la protesta mostrando una pancarta con mensajes similares.

Cumbre de paz y fin del conflicto

Previo a su discurso, a Donald Trump lo recibió en el aeropuerto de Tel Aviv Netanyahu, el presidente Isaac Herzog y también miembros de su delegación, entre ellos Jared Kushner e Ivanka Trump.

Tras reunirse con familiares de los rehenes, el mandatario también se dirigió al Parlamento, donde reiteró que el acuerdo alcanzado marca “el fin de una era de terror y muerte” y “el comienzo de una armonía duradera para Israel y todas las naciones de la región”.

Como parte de su agenda, Trump participará en la Cumbre de Paz que se llevará a cabo en Sharm el Sheij, Egipto, con la asistencia de más de treinta países, incluidos más de veinte jefes de Estado o de Gobierno.