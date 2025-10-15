GENERANDO AUDIO...

Trump podría retirar el apoyo a Argentina si Milei no gana. Reuters

Donald Trump, presidente de EE. UU., advirtió que la ayuda financiera de su gobierno a Argentina dependerá del resultado de las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que el oficialismo busca ampliar su representación en el Congreso.

Durante un almuerzo en la Casa Blanca con el presidente Javier Milei y su gabinete, Trump declaró: “Si él pierde no vamos a ser generosos con Argentina. Si no gana, nos vamos”. La frase fue pronunciada días después de que Washington anunciara un swap financiero de 20 mil millones de dólares para apuntalar el peso argentino y estabilizar sus mercados.

Reacción del entorno de Milei

Tras la reunión, miembros del primer círculo del mandatario argentino aclararon que las palabras de Trump fueron mal interpretadas y que se referían a los comicios presidenciales de 2027, no a las legislativas de este mes.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró desde Washington que “el 26 de octubre no se termina el apoyo de Estados Unidos” y que la advertencia del presidente estadounidense está relacionada con el futuro político del país a largo plazo.

Impacto económico inmediato

Las declaraciones del presidente estadounidense tuvieron efecto inmediato en los mercados. El índice Merval cayó 3 %, mientras que la petrolera estatal YPF perdió 5 % de su valor, borrando las ganancias acumuladas durante el último mes.

El nerviosismo se incrementó pese a que el acuerdo financiero entre ambos países continúa vigente. Funcionarios estadounidenses confirmaron que el swap no implica una dolarización, aunque Trump afirmó que “le gusta el dólar” y destacó su preferencia por políticas monetarias sólidas.

Apoyo ideológico y vínculos estratégicos

Durante el encuentro, Trump elogió a Milei y lo describió como un representante de la filosofía MAGA “en toda la extensión”. Afirmó que el rescate económico busca fortalecer a “una buena filosofía financiera” para que Argentina “vuelva a tener éxito”.

Acompañado del vicepresidente JD Vance, el secretario del Tesoro Scott Bessent y el secretario de Estado Marco Rubio, Trump afirmó que el respaldo a Buenos Aires tiene también un objetivo político: consolidar alianzas ideológicas en Sudamérica y contrarrestar la influencia de China.

Bessent, encargado de detallar los alcances del acuerdo, destacó que el plan financiero respalda el peso argentino y no busca modificar su esquema monetario. “Argentina puede volver a ser grande”, dijo el secretario del Tesoro estadounidense.

Reacciones internas en Argentina

Desde la oposición, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner transformó el mensaje de Trump en un llamado a la movilización electoral. En su cuenta de X, escribió: “Trump a Milei en Estados Unidos: ‘Nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones’. ¡Argentinos… ya saben lo que hay que hacer!”

Finalmente, recordar que el gobierno argentino, en tanto, insistió en que la relación bilateral se mantiene sólida y que el apoyo de Washington busca impulsar la estabilidad económica y financiera del país.