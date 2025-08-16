GENERANDO AUDIO...

Trump se reunirá el lunes con Zelenski. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este sábado un alto al fuego inmediato en Ucrania y en su lugar exigió la negociación de un “acuerdo de paz” tras su encuentro en Alaska con el mandatario ruso, Vladimir Putin.

“Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un acuerdo de paz y no a un simple alto al fuego, que a menudo no se cumple”, afirmó Trump en un mensaje en Truth Social.

El líder republicano confirmó que recibirá el lunes en la Casa Blanca al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para discutir los avances. Adelantó que, si la reunión resulta positiva, buscará programar un encuentro tripartito con Putin.

Durante el vuelo de regreso de Anchorage, Trump sostuvo una llamada con Zelenski en la que participaron también líderes europeos como Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz, Ursula von der Leyen y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Según fuentes diplomáticas, Washington planteó otorgar a Kiev garantías de seguridad similares al Artículo 5 de la OTAN, pese a la oposición de Trump a que Ucrania se integre a la Alianza.

En una declaración conjunta, los mandatarios europeos respaldaron trabajar hacia una cumbre tripartita con el apoyo de Europa y reiteraron que seguirán reforzando las sanciones contra Moscú hasta lograr “una paz justa y duradera”.

Balance de la cumbre

Trump calificó la reunión con Putin de “muy productiva”, aunque admitió que aún quedan “muy pocos puntos por resolver” para poner fin a la guerra iniciada en febrero de 2022. Putin, por su parte, la consideró “constructiva”.

Mientras en Rusia la cumbre fue recibida con optimismo, en Ucrania prevaleció la desilusión. Kiev denunció que, incluso durante el encuentro en Alaska, el ejército ruso lanzó 85 drones y un misil, de los cuales 61 fueron derribados. Moscú, en paralelo, aseguró haber tomado dos ciudades en el este ucraniano.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]