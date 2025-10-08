GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Israel y Hamás firmaron la primera fase del Plan de Paz impulsado por Washington, con el objetivo de alcanzar una “paz fuerte, duradera y eterna” en Medio Oriente. El mensaje fue publicado por el mandatario en su red social Truth Social, poco después de recibir una nota sobre el tema durante una reunión en la Casa Blanca.

Trump escribió que el acuerdo contempla la liberación inmediata de todos los rehenes y el retiro de tropas israelíes hacia una línea acordada, como primeros pasos hacia un alto el fuego permanente. Agradeció además la participación de Qatar, Egipto y Turquía como mediadores del pacto, al que calificó como “un gran día para el mundo árabe, Israel y Estados Unidos”.

Trump recibe la nota del anuncio en plena reunión

Horas antes de su publicación, el mandatario fue captado por un fotógrafo de la agencia AFP mientras recibía una nota manuscrita de su secretario de Estado, Marco Rubio, durante una reunión con su gabinete. El mensaje decía que el acuerdo sobre Gaza estaba “muy cerca” y pedía autorizar un anuncio rápido en redes sociales para que Trump fuera el primero en informarlo.

En ese encuentro, el presidente declaró que estaba preparado para viajar a Medio Oriente “hacia el final de la semana, tal vez el domingo”, si las negociaciones llegaban a buen término. Aseguró además que las conversaciones “finales” eran con Hamás y que el diálogo “parece ir bien”.

