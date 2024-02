Trump gana la investidura republicana en Nevada

Donald Trump busca nuevamente la presidencia de EU. Foto: AFP

Donald Trump logró la victoria en el caucus de Nevada el jueves, sumando más delegados en su aparentemente imparable camino hacia la nominación presidencial del Partido Republicano.

Trump era el único candidato importante en la papeleta cuando los miembros del partido se reunieron en edificios públicos en todo el estado del suroeste de Estados Unidos para emitir sus votos en persona.

Los primeros resultados mostraron que el expresidente (2017-2021) había superado ampliamente en votos a su rival, un empresario de Texas, y las principales cadenas estadounidenses informaron que Trump se llevaría todos los delegados disponibles del estado.

Era la segunda vez que se votaba por las preferencias presidenciales en Nevada esta semana.

Nikki Haley está muy por detrás de Trump

El martes se llevaron a cabo unas primarias organizadas por el estado en las que Nikki Haley quedó en segundo lugar en la boleta republicana.

Haley está muy por detrás de Trump en la carrera general por la nominación y va en camino de sufrir otra derrota en su estado natal de Carolina del Sur, a finales de este mes.

La exembajadora de la ONU insistió el miércoles en que no abandonaría su carrera. “Estoy en esto a largo plazo”, dijo a sus seguidores en un evento de campaña en California, según The New York Times.

Trump dijo el jueves que pensaba que la continuidad de su candidatura no era una buena idea, pero que no le molestaba. “No sé por qué continúa, pero que continúe”, agregó. “Realmente no me importa”.