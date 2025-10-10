¿Trump ganará el Premio Nobel de la Paz? Esto se sabe

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters.

El Premio Nobel de la Paz 2025 se anunciará este viernes a las 11:00 horas (tiempo local en Noruega), después de que este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la conclusión de un acuerdo de alto el fuego y rehenes, en el marco de la primera fase de su iniciativa para poner fin a la guerra en Gaza.

Aunque Trump ha expresado abiertamente su deseo de obtener el galardón que alguna vez recibieron sus predecesores Barack Obama, Jimmy Carter, Woodrow Wilson y Theodore Roosevelt, ¿qué posibilidad hay de que se lo lleve?

¿Trump ganará el Premio Nobel de la Paz?

De acuerdo con Nina Graeger, directora del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, el perfil de Trump no coincide con los valores definidos en el testamento de Alfred Nobel, que priorizan la cooperación internacional y el desarme.

De acuerdo con Graeger, Trump se retiró del Acuerdo de París, rompió con la Organización Mundial de la Salud y ha mantenido una política de confrontación comercial.

Otros especialistas, como el historiador Asle Sveen, subrayan que su “admiración por líderes autoritarios” debilita su candidatura.

¿Qué hay a favor de Trump para el Nobel de la Paz?

Aun así, Trump ha sumado apoyos internacionales, como el de los gobiernos de Egipto, Israel, Armenia y Azerbaiyán.

El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi le expresó por teléfono que “merece el Premio Nobel de la Paz”, mientras que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu publicó en X:

“¡Denle a @realDonaldTrump el Nobel de la Paz, se lo merece!”.

Además, el ministro de Exteriores de Malta, Ian Borg, confirmó haberlo nominado formalmente al Nobel, destacando sus esfuerzos diplomáticos en Medio Oriente y Ucrania.

La Casa Blanca difundió el pasado 12 de agosto una lista de líderes que apoyan su nominación, entre ellos Nikol Pashinyan (Armenia), Ilham Aliyev (Azerbaiyán), Hun Manet (Camboya) y Olivier Nduhungirehe (Ruanda).

[TE PODRÍA INTERESAR: Despliegan cientos de soldados en Chicago tras órdenes de Donald Trump]

¿Qué dicen los expertos sobre el proceso?

El Comité Noruego del Nobel, integrado por cinco miembros, mantiene estricta confidencialidad. Las nominaciones se cierran cada 31 de enero y las deliberaciones se extienden durante todo el año.

Aunque Trump anunció el miércoles un acuerdo de cese al fuego en Gaza, medios noruegos reportan que la decisión final se tomó el lunes, antes de concretarse dicho anuncio. Por ello, el pacto no influirá en la elección de este año.