Donald Trump habla con Netanyahu tras ataques israelíes a Irán

Donald Trump habló este viernes con Benjamin Netanyahu luego de los ataques sin precedentes de Israel a Irán, informó un funcionario de la Casa Blanca a la AFP. La llamada se dio después de que Teherán lanzara decenas de misiles como respuesta a la ofensiva israelí.

En su red Truth Social, el presidente de Estados Unidos advirtió que podrían venir más ataques “aún más brutales” y urgió a Irán a llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear.

Statement from Secretary of State Marco Rubio



“Tonight, Israel took unilateral action against Iran. We are not involved in strikes against Iran and our top priority is protecting American forces in the region. Israel advised us that they believe this action was necessary for its… pic.twitter.com/5FFesh3dkF