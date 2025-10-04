GENERANDO AUDIO...

Fotos: AFP

El conflicto entre Israel y Hamás sumó este viernes un giro inesperado cuando Donald Trump, presidente de Estados Unidos, lanzó un ultimátum al grupo islamista palestino con un plan de paz para Gaza que incluye alto el fuego, liberación de rehenes y desarme de la milicia. La propuesta, que ya ha tenido respuesta de Hamás y reacciones en cadena de varios gobiernos, podría marcar un punto de inflexión en la guerra que arrasa la Franja desde hace casi dos años. Luego del emplazamiento de Trump, Hamás aceptó liberar a los rehenes israelís, pero con condiciones.

A través de un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump celebró la presentación de su plan y afirmó que “todos serán tratados de manera justa” bajo el acuerdo. Horas después elevó la tensión con un ultimátum: dio a Hamás hasta el domingo a las 22:00 horas para aceptarlo, advirtiendo que, de no hacerlo, se enfrentarán al “infierno total, como nadie ha visto antes”.

La propuesta contempla un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes israelíes en un plazo de 72 horas, el desarme progresivo de Hamás y la retirada gradual del ejército israelí de Gaza. A ello seguiría la instalación de una autoridad de transición encabezada por Trump.

Hamás responde: liberación de rehenes, pero sin desarme

Hamás reaccionó con cautela. El movimiento islamista confirmó estar dispuesto a liberar a los rehenes —tanto vivos como restos mortales— bajo el marco de intercambio previsto en la iniciativa de Trump, aunque advirtió que algunos puntos son inaceptables.

“Estamos en consultas y nos tomamos muy en serio alcanzar un acuerdo”, declaró Mohamad Nazal, miembro del comité político de Hamás. Sin embargo, altos mandos subrayaron que no aceptarán el desarme antes de que termine la ocupación israelí ni la expulsión de sus dirigentes.

En el terreno, la ofensiva israelí sobre Ciudad de Gaza continúa. Según la Defensa Civil del enclave, los bombardeos del viernes dejaron al menos 49 muertos, mientras la ONU alerta de que las zonas de evacuación marcadas por Israel se han convertido en “lugares de la muerte”.

Reacciones internacionales ante el plan de paz y la respuesta de Hamás

El anuncio agitó el tablero diplomático:

Qatar respaldó la disposición de Hamás a liberar rehenes y aseguró trabajar con Egipto y Estados Unidos para avanzar en el proceso.

respaldó la disposición de Hamás a liberar rehenes y aseguró trabajar con Egipto y Estados Unidos para avanzar en el proceso. Egipto expresó su “esperanza” de que todas las partes se comprometan al plan y se abra la puerta a la ONU en Gaza.

expresó su “esperanza” de que todas las partes se comprometan al plan y se abra la puerta a la ONU en Gaza. Francia calificó la iniciativa de oportunidad histórica. Emmanuel Macron agradeció públicamente a Trump y pidió acelerar un alto al fuego.

calificó la iniciativa de oportunidad histórica. Emmanuel Macron agradeció públicamente a Trump y pidió acelerar un alto al fuego. Reino Unido, en voz del primer ministro Keir Starmer, destacó que “nunca se ha estado tan cerca de la paz” y ofreció apoyo a la implementación inmediata del acuerdo.

Pide Trump a Israel detener bombardeos

Donald Trump pidió a Israel detener de inmediato los bombardeos en Gaza para negociar la liberación de rehenes en manos de Hamás. El mensaje lo publicó en su red social Truth Social.

El mandatario afirmó que, con base en el comunicado reciente de Hamás, cree que el grupo está dispuesto a un acuerdo de paz duradero.

Por ello, se pronunció porque Israel pare los bombardeos para permitir el inicio de las negociaciones y la liberación segura de rehenes. “Esto no va solo de Gaza, esto va sobre la PAZ tan largamente buscada en Oriente Próximo”, escribió en mayúsculas.

Responde Israel

Israel, por su parte, dice que se prepara para la liberación de los rehenes tras la respuesta de Hamás

“A la luz de la respuesta de Hamás, Israel se está preparando para la implementación inmediata de la primera fase del plan de Trump para la liberación de todos los rehenes”, indicó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu en un comunicado.

El gobierno de Israel afirmó que “seguiremos trabajando en plena cooperación con el presidente y su equipo para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios establecidos por Israel, que coinciden con la visión del presidente Trump”.

