El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo en una entrevista para Bloomberg que el presidente Donald Trump podría considerar dar a Canadá y México algún alivio en los aranceles, con el objetivo de terminar “en algún punto intermedio” con una decisión prevista para esta tarde.

