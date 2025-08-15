GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostienen este viernes 15 de agosto una reunión histórica en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska. El objetivo oficial: explorar un posible alto al fuego en la guerra de Ucrania y discutir temas estratégicos bilaterales.

La cumbre, organizada en apenas una semana, supone un cambio de rumbo para Washington, que desde 2022 muestra una postura en contra de la invasión rusa de Ucrania. Para Moscú, el simple hecho de ser recibido por un presidente estadounidense representa una victoria diplomática.

Así llegaron Trump y Putin a Alaska

Los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente, llegaron este viernes a Alaska para participar en una cumbre en la que abordará la guerra en Ucrania.

Foto: Reuters. Fuente: AFP

Putin fue recibido por Trump, a su llegada a Alaska, y los dos caminaron juntos, sobre una alfombra roja, desplegada frente a la aeronave en la que llegó el mandatario ruso. Ahí, frente a las cámaras, ambos presidentes se estrecharon las manos.

A bordo del Air Force One, durante su llegada a Alaska, el presidente de Estados Unidos hizo hincapié en el “respeto” mutuo entre él y Putin. “Nos entendemos bien”, comentó.

Foto: AFP

Una reunión con alto valor simbólico y estratégico

La elección de Alaska no es casual. Además de su cercanía geográfica con Rusia —el punto más próximo entre ambos países está a solo 90 kilómetros—, el territorio fue parte del Imperio Ruso hasta su venta a Estados Unidos en 1867. La sede militar de Anchorage ofrece un espacio controlado y seguro para una cita que podría tener repercusiones globales.

Trump y Putin se reúnen en una base aérea. Foto: UnoTV | Shutterstock

[PUEDES LEER TAMBIÉN: Putin y Trump tendrán encuentro histórico en Alaska sin presencia europea]

El Kremlin informó que la jornada comenzaría hacia las 11:30 horas locales (13:30 hora del centro de México) con un encuentro privado entre ambos mandatarios, acompañados únicamente por intérpretes. Posteriormente, se sumarán sus delegaciones para una sesión ampliada y un “desayuno de trabajo”. Está prevista una conferencia de prensa conjunta al cierre.

¿Cuánto durará la reunión?

Rusia aseguró que el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska para tratar el conflicto en Ucrania podría durar “entre 6 y 7 horas” en total, incluyendo la reunión y una conferencia de prensa conjunta.

¿Por qué ahora?

Desde enero, Trump y Putin habían planteado de manera intermitente la posibilidad de una cumbre. Sin embargo, el presidente ruso no mostraba señales de querer negociar mientras sus tropas avanzaban en el campo de batalla. La situación cambió en la última semana, cuando Trump advirtió que impondría nuevas sanciones y aranceles si no se daban pasos hacia la paz.

La presión se intensificó con el incremento del 50% a los aranceles para India, uno de los principales compradores de petróleo ruso, lo que motivó a Moscú a solicitar formalmente el encuentro.

Lo que busca Putin

Fuentes diplomáticas señalan que Putin podría intentar usar la cumbre como maniobra dilatoria y, al mismo tiempo, como escaparate para mejorar sus deterioradas relaciones con Occidente. Entre sus objetivos centrales estarían:

Obtener reconocimiento de facto sobre territorios ocupados en Ucrania.

Garantizar que Kiev no ingrese a la OTAN.

Levantar sanciones económicas y financieras.

Explorar cooperación en áreas como el Ártico y el comercio energético.

Putin mantiene una visión geopolítica en la que las grandes potencias definen zonas de influencia, evocando encuentros como la Conferencia de Yalta de 1945.

Lo que está en juego para Trump

Trump prometió en campaña terminar la guerra en 24 horas. Aunque han pasado más de 200 días desde su toma de posesión, sigue considerándose un negociador capaz de cerrar un acuerdo rápido. Incluso ha vinculado este objetivo a su aspiración de obtener el Premio Nobel de la Paz.

Su política hacia Ucrania ha sido volátil: pasó de limitar la ayuda militar y presionar a Zelenski a autorizar recientemente ventas de armas y criticar con dureza los ataques rusos a civiles. En declaraciones previas a la cumbre, advirtió que “habrá consecuencias muy graves” para Moscú si no se detienen las hostilidades.

La postura de Ucrania

El presidente Volodímir Zelenski no estará presente en Alaska, pero participó esta semana en una llamada con Trump y líderes europeos donde se fijaron cinco principios para las negociaciones, entre ellos lograr primero un alto al fuego y evitar concesiones territoriales antes de la paz. Kiev considera que cualquier acuerdo que se negocie sin su participación carecería de legitimidad.

A pesar del desgaste humano y material, la mayoría de los ucranianos rechaza ceder territorio al Kremlin.

Influencia y límites de Estados Unidos

Estados Unidos ha advertido que podría aplicar sanciones más duras y medidas secundarias contra quienes apoyen el esfuerzo bélico ruso. Sin embargo, las ventas de energía han permitido a Moscú amortiguar el impacto de las sanciones previas, y el comercio directo con Washington es reducido.

Trump sostiene que una caída de 10 dólares en el precio del petróleo podría presionar a Putin, pero no ha tomado medidas contra China, principal comprador del crudo ruso.

Trump considera esta cumbre como un preludio a una posible reunión tripartita con Putin y Zelenski. El éxito o fracaso del encuentro en Alaska podría determinar el rumbo de una guerra que en más de tres años ha dejado cientos de miles de muertos, millones de desplazados y una profunda reconfiguración de la geopolítica mundial.