Trump recibirá el lunes a Zelenski en Washington tras cumbre con Putin

Foto: AFP

Este lunes, Volodimir Zelenski se reunirá en Washington con el presidente Donald Trump para abordar la guerra con Rusia, anunció el mandatario ucraniano tras una llamada posterior al encuentro del republicano con Vladimir Putin.

Zelenski también afirmó en su cuenta X que Trump, en la conversación telefónica que mantuvieron el sábado, lo informó de “los principales puntos” de su cumbre con Putin en Alaska.

“El lunes me reuniré con el presidente Trump en Washington, D. C., para discutir todos los detalles para poner fin a las matanzas y a la guerra”, precisó, agregando “agradezco la invitación. Es importante que los europeos participen en cada etapa para aportar garantías de seguridad fiables, junto con Estados Unidos”.

Asimismo, el dirigente ucraniano precisó que había mantenido una conversación telefónica de aproximadamente una hora con Trump, que la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó agregando que esta se llevó a cabo en el vuelo de regreso de Alaska.

Zelenski reiteró además su deseo de celebrar una reunión trilateral con Trump y Putin, tal y como propuso el magnate estadounidense.

“Es importante que la fuerza de Estados Unidos tenga un impacto en el desarrollo de la situación”, subrayó, y añadió que había hablado con Trump sobre “señales positivas por parte de Estados Unidos” para proporcionar garantías de seguridad a Kiev.

Mientras que a la llamada con Zelenski, en la que le informó sobre lo hablado con su homólogo ruso, se unieron otros dirigentes europeos, en ellos la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, y los gobernantes de Francia, Alemania y Reino Unido, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y duró “algo más de una hora”.