Trump reduce aranceles a autos japoneses al 15%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves en Washington un decreto que reduce los aranceles a los automóviles japoneses al 15%, frente al 27.5% que pagaban anteriormente.

Estados Unidos baja tarifas a autos japoneses

Los automóviles japoneses tendrán un arancel del 15% en lugar del 27,5% actual, mientras que para muchos otros productos también se limitará al 15%, según el texto de la orden ejecutiva publicado por la Casa Blanca.

Esto supone una victoria para Japón después de que un representante de Tokio viajara a Washington el jueves para presionar a Trump a firmar el documento que establece los cambios anunciados semanas atrás.

Contexto del acuerdo comercial con Japón

En julio, ambos países anunciaron un pacto bilateral, pero algunos detalles generaron fricciones. En agosto, la administración Trump aplicó aranceles más altos a Japón, como a decenas de otras economías, lo que retrasó la implementación del acuerdo.

La nueva reducción es vista como una victoria diplomática para Tokio, que desde entonces insistió en una revisión.

Japón celebra reducción de tarifas

El representante comercial japonés, Ryosei Akazawa declaró a medios que su país esperaba un cambio favorable en las tarifas estadounidenses.

Las modificaciones deberán realizarse dentro de los siete días siguientes a la publicación de la norma en el Registro Federal. Con esta medida, se busca aliviar tensiones comerciales y fortalecer el intercambio entre dos de las principales economías del mundo.