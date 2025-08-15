GENERANDO AUDIO...

Putin y Trump en Alaska para cumbre sobre Ucrania. Foto: Reuters.

Los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente, llegaron este viernes a Alaska para participar en una cumbre en la que abordará la guerra en Ucrania.

Putin fue recibido por Trump, a su llegada a Alaska, y los dos caminaron juntos, sobre una alfombra roja, desplegada frente a la aeronave en la que llegó el mandatario ruso. Ahí, frente a las cámaras, ambos presidentes se estrecharon las manos.

Fuente: AFP

La reunión en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson será la primera del líder del Kremlin en territorio occidental tras el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.

El primero en llegar, Trump

A bordo del Air Force One, durante su llegada a Alaska, el presidente de Estados Unidos hizo hincapié en el “respeto” mutuo entre él y Putin. “Nos entendemos bien”, comentó.

Estaba previsto que los dos dirigentes hablaran a solas, por mediación solo de intérpretes, según el Kremlin.

Finalmente, Trump estará acompañado por su jefe de la diplomacia, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff, informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a periodistas a bordo del Air Force One.

Antes de partir a Alaska, Trump habló por teléfono con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, un cercano aliado de Putin que permitió al ejército ruso utilizar su territorio para atacar Ucrania.

El arribo de Putin a Alaska

