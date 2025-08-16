GENERANDO AUDIO...

Durante el saludo entre Putin y Trump, B-2 sobrevoló la zona. Foto: AFP/Reuters

El encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska estuvo marcado por una demostración militar en la que participaron aviones de combate y un bombardero B-2 Spirit, el mismo modelo utilizado semanas atrás en ataques contra instalaciones nucleares en Irán.

Los mandatarios se reunieron el viernes en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, donde caminaron sobre una alfombra roja, rodeados de cazas F-22, mientras cuatro F-35 y un B-2 sobrevolaban el área en formación.

En un video captado durante el sobrevuelo del bombardero B-2, se observa a Donald Trump y Vladimir Putin levantar la mirada hacia el cielo para seguir el paso de la aeronave. La escena formó parte del protocolo de bienvenida en la base, enmarcando el encuentro con una clara demostración del poder aéreo estadounidense.

Despliegue aéreo en la cumbre Trump-Putin

De acuerdo con testimonios de funcionarios estadounidenses recogidos por medios locales, dos bombarderos B-2 llegaron a la base antes de la cumbre, mientras que los F-35 despegaron de la Base Aérea Eielson, también en Alaska. Los F-22, por su parte, forman parte de la flota de Elmendorf.

Aunque no se ha confirmado si Trump ordenó personalmente la maniobra, la presencia de los bombarderos fue interpretada como un gesto de fuerza militar durante la reunión con Rusia, previo a la discusión del alto al fuego en Ucrania.

B-2 se convierte en símbolo estadounidense

Según reportes, el B-2 Spirit es considerado un ícono del poder militar de Estados Unidos, ya que puede transportar armas convencionales y nucleares, además de realizar vuelos intercontinentales sin escalas.

Este mismo modelo fue utilizado en la Operación Martillo de Medianoche en junio pasado, cuando siete B-2 despegaron de Misuri hacia Irán en una misión de 36 horas para lanzar más de una docena de bombas antibúnker.

Trump presume la capacidad del bombardero

Recientemente, Trump ha elogiado el desempeño del B-2, describiéndolo como “una máquina increíble”. Incluso mostró a periodistas un modelo en miniatura del avión y anunció que su administración ordenó nuevas unidades mejoradas.

El presidente aseguró que las instalaciones atacadas en Irán fueron “arrasadas”, aunque oficiales militares aclararon que la evaluación de daños sigue en curso.

