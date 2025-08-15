GENERANDO AUDIO...

Fuente: AFP

El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin se dieron un apretón de manos en la Base Aérea Elmendorf-Richardson de Alaska, antes de su cumbre sobre la guerra en Ucrania.

El presidente ruso caminó hacia Trump por una alfombra roja y ambos dirigentes se dieron un apretón de manos. Vladimir Putin dijo unas palabras a su anfitrión.

Acto seguido se dieron un segundo apretón de manos antes de subir juntos a un coche.

¿Por qué en Alaska?

La elección de Alaska, como sede de la cumbre, no es casual. Además de su cercanía geográfica con Rusia —el punto más próximo entre ambos países está a solo 90 kilómetros—, el territorio fue parte del Imperio Ruso hasta su venta a Estados Unidos en 1867. La sede militar de Anchorage ofrece un espacio controlado y seguro para una cita que podría tener repercusiones globales.

Poco después del encuentro entre los mandatarios, dio inicio la cumbre, que tiene como protagonistas a Trump y Putin, quienes son acompañados por sus asesores.

La cumbre contrasta con el enfoque de los líderes europeos y de Biden, quienes prometieron no dialogar con Rusia sobre el futuro de Ucrania a menos que autoridades del Kiev estén presentes.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, declaró el martes que la cumbre de Alaska es una “victoria personal” para Putin.

Daniel Fried, exdiplomático estadounidense que ahora trabaja en el Atlantic Council, un grupo de reflexión, estima que Trump tiene forma de presionar a Putin con nuevas sanciones y el envío de armas a Ucrania.

Pero Putin podría intentar distraerlo con una nueva propuesta.

Según Fried, “es un maestro en el nuevo objeto llamativo que resulta ser insignificante”.