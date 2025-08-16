Trump y Putin se marchan de Alaska tras diálogo sobre Ucrania

GENERANDO AUDIO...

Cumbre entre Trump y Putin concluyo sin acuerdos, Fotos: AFP

El presidente Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin partieron este viernes de la base militar en Alaska, tras una cumbre de más de tres horas sobre la guerra en Ucrania, sin revelar detalles específicos de las negociaciones.

Los aviones de ambos mandatarios despegaron durante la tarde de este viernes, según reportes de AFP.

Encuentro entre Trump y Putin sin avances visibles

Aunque Trump calificó la reunión como “muy productiva”, admitió que no se llegó a ningún acuerdo concreto. “No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo”, declaró, dejando claro que los temas centrales —como el cese al fuego en Ucrania o posibles concesiones territoriales— quedaron abiertos.

Por su parte, Putin afirmó que hubo una especie de “entendimiento”, aunque remarcó que ese punto de partida no equivale a un tratado de paz. Además, advirtió a Kiev y a Europa que no obstaculicen los esfuerzos hacia una solución negociada.

Sin ruedas de prensa ni transparencia

El cierre del encuentro fue abrupto, poco tiempo después se dio una conferencia conjunta donde no se compartieron mayores precisiones sobre los temas tratados.

La cumbre, que marcó el primer encuentro entre ambos mandatarios desde 2018, se desarrolló en un ambiente de respeto mutuo. Sin embargo, la falta de resultados concretos ha generado críticas sobre la efectividad de las negociaciones y la postura de Trump frente a la situación en Ucrania.