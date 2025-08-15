Trump y Putin se reúnen para definir futuro de Ucrania: EN VIVO

| Reuters | AFP | Uno TV

Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reunirán en Alaska para una cumbre que mantiene en tensión a las potencias mundiales.

El encuentro, el primero de Putin en suelo occidental desde la invasión de Ucrania en 2022, podría definir el rumbo del conflicto y abrir —o cerrar— la puerta a un acuerdo de paz. Uno TV te presenta en este EN VIVO minuto a minuto los momentos clave, declaraciones y movimientos que marcarán esta cita diplomática de alto riesgo.

EN VIVO: Así transcurre la cumbre Trump-Putin con Ucrania como punto clave

Trump despegó hacia Alaska para reunirse con Putin sobre Ucrania El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió de Washington rumbo a Alaska el viernes para una cumbre de alto riesgo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, que podría ser decisiva para el futuro de Ucrania. “MUCHO EN JUEGO”, publicó Trump en su plataforma Truth Social poco antes de abordar el Air Force One y despegar para el vuelo de casi siete horas hacia Anchorage.

¿Qué quiere Putin? –

Para Putin, la mera celebración de esta reunión ya es una “victoria”, opinó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

“El mejor escenario posible para Rusia (…) sería un acuerdo que estableciera una especie de alto el fuego”, pero que no beneficie a Ucrania, según Sam Greene, analista del Centro de Análisis de Políticas Europeas (CEPA).

Hasta ahora Putin exigía cuatro regiones parcialmente ocupadas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), además de Crimea, anexionada en 2014, y que Ucrania renuncie al suministro de armas occidentales y se una a la OTAN. Kiev lo considera inaceptable.

¿Qué quiere Trump? –

“Quiero ver si puedo detener la matanza”, declaró Donald Trump el jueves. Equiparó una vez más las bajas militares rusas con la muerte de civiles ucranianos.

El presidente estadounidense se considera un gran reconciliador.

Poner fin al conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial reforzaría su ya conocida convicción de que merece el Premio Nobel de la Paz.

El republicano prometió durante su campaña electoral poner fin a la guerra en un abrir y cerrar de ojos.

Más cauteloso, ahora habla de “tantear el terreno” con el líder ruso y estima la probabilidad de que la reunión fracase en un 25%.

¿Qué espera y teme Ucrania? –

“El mejor escenario posible (…) sería que la reunión (del viernes) no condujera a ningún acuerdo”, ya que Kiev no estaría “bajo presión” para ceder territorio, resume Olga Tokariuk, experta de CEPA.

En el mejor de los casos, desde la perspectiva del presidente Zelenski y sus aliados europeos, Donald Trump podría imponer “nuevas sanciones” a Rusia, añade.

Los líderes europeos insisten en que la cumbre de Alaska debe centrarse en el alto el fuego, sin abordar posibles concesiones territoriales.

Pero Donald Trump reiteró el jueves que lograr la paz requeriría concesiones mutuas en materia de “fronteras y territorios”.