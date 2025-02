El mar es un espacio impredecible, incluso las playas más reconocidas por el turismo tienen sus riesgos, sin embargo, no todos están conscientes de ello; prueba de esto es la situación que vivió una turista canadiense al intentar tomarse una selfie con un tiburón en las islas Turcas y Caicos.

La mujer, quien se encontraba de vacaciones, realizaba snorkel cuando se encontró con un tiburón y trató de interactuar con él. En un intento por capturar una imagen más cercana, la turista se acercó demasiado, lo que provocó el ataque del animal.

El Departamento de Medio Ambiente y Recursos Costeros de Islas Turcas y Caicos confirmó el incidente en un comunicado:

“La turista había intentado entablar contacto con el animal desde los bajíos en un intento de tomar fotografías”, informó la dependencia en redes sociales.

Su esposo actuó rápidamente para rescatarla, evitando que sufriera más lesiones. Sin embargo, el daño ya era grave en ambas manos.

Testigos captaron imágenes en las que se ve a un grupo de personas brindándole atención en la playa, se pueden notar heridas graves.

Médicos intentaron salvar sus extremidades, pero finalmente tuvieron que amputar un brazo por debajo de la muñeca y el otro a la mitad del antebrazo.

Posteriormente, la mujer fue trasladada en avión a Canadá para recibir tratamiento.

A Canadian woman trying to take a SELFIE with a shark in Turks & Caicos lost both of her hands and suffered a bite to her thigh when the shark attacked her.



