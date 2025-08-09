GENERANDO AUDIO...

Zelenski aboga por una paz digna para Ucrania. Foto: AFP

“Los ucranianos no entregarán su tierra al ocupante”, sentenció el presidente Volodímir Zelenski, luego de que Washington y Moscú acordaran una reunión entre sus líderes para intentar poner fin a la guerra que ya supera los tres años. El mensaje llegó como advertencia directa a las propuestas de un posible “intercambio de territorios” que lanzó Donald Trump al anunciar el encuentro con Vladímir Putin.

La cumbre está programada para el 15 de agosto en Alaska, lugar simbólico por haber sido territorio ruso hasta 1867, y sería la primera entre mandatarios en funciones de Estados Unidos y Rusia desde 2021. Kiev no fue invitada, pese a los llamados de Ucrania y Europa para incluirla en las negociaciones. “No pueden tomarse decisiones sin nosotros. Sería una decisión contra la paz”, insistió Zelenski.

Ucrania presiona por una paz “digna”

El mandatario ucraniano sostuvo conversaciones con el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, para alinear estrategias. También pidió a sus aliados “pasos claros” hacia una paz sostenible. Reiteró que el conflicto solo puede resolverse con una cumbre tripartita que incluya a Kiev, algo que Putin rechaza por ahora.

Mientras tanto, asesores de seguridad de Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido se reunieron en territorio británico para coordinar posturas antes del encuentro entre Trump y Putin. Las tres rondas previas de diálogo entre Ucrania y Rusia en lo que va del año fracasaron.

Bombardeos y nuevas exigencias de Moscú

En el frente de batalla, la guerra no se detiene: drones, bombardeos y ofensivas se registraron durante la noche en varios puntos de los más de 1.000 kilómetros de línea de combate. En Jersón, un autobús civil fue alcanzado, dejando dos muertos y 16 heridos. En Donetsk, cuatro personas perdieron la vida por ataques rusos, y Moscú asegura haber tomado la aldea de Yablonovka.

Para firmar la paz, Rusia exige que Ucrania ceda Donetsk, Lugansk, Zaporiyia, Jersón y Crimea, además de renunciar a unirse a la OTAN y a recibir armas occidentales. Para Kiev, estas condiciones son inaceptables: reclama la retirada total de las tropas rusas y garantías de seguridad internacionales.

