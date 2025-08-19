Ucrania recibe de Rusia mil cuerpos de soldados caídos

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Las autoridades de Ucrania informaron este martes que Rusia entregó mil cuerpos de soldados ucranianos, en su mayoría combatientes caídos en el frente, tanto en territorio ucraniano como en la región rusa de Kursk.

El Centro de Coordinación para el Trato de los Prisioneros de Guerra explicó que el intercambio se realizó en el marco de los acuerdos alcanzados en junio en Estambul, aunque ocurre un día después de la cumbre entre Volodimir Zelenski y Donald Trump en Washington.

Ucrania denuncia muertes en cautiverio

El organismo ucraniano denunció que entre los cuerpos recibidos había cinco soldados que murieron en cautiverio. “Estaban en las listas de prisioneros gravemente heridos y gravemente enfermos que debían ser intercambiados en base a lo acordado en Estambul”, indicó la institución en un comunicado difundido en Telegram.

“La parte rusa sigue aplazando la liberación de los enfermos y no cumple con sus obligaciones. Ucrania insiste en la liberación inmediata de todos los prisioneros gravemente enfermos y gravemente heridos”, agregó el Centro.

Identificación en proceso

Las autoridades ucranianas señalaron que los cuerpos serán identificados en los próximos días antes de ser entregados a sus familias. Kiev subrayó que este tipo de repatriaciones son de los pocos resultados concretos que se han alcanzado en las conversaciones con Moscú.



