Google. Foto: Reuters.

La Unión Europea (UE) impuso a Google una multa de 3 mil 450 millones de dólares (2 mil 950 millones de euros) por prácticas antimonopolio en publicidad tecnológica, acusando a la compañía de abusar de su posición dominante en el mercado desde 2014 hasta la actualidad.

Multa de la UE a Google por publicidad tecnológica

La Comisión Europea informó que Google favoreció sus propios servicios de tecnología publicitaria en perjuicio de competidores y editores en línea, lo que constituyó un abuso de poder de mercado.

La sanción se anunció tras una queja presentada por el Consejo Europeo de Editores, lo que marca la cuarta multa contra la empresa en más de una década de disputas regulatorias en Europa.

Orden de suspensión de prácticas anticompetitivas

Además de la multa, la UE ordenó a Google suspender las prácticas de autopreferencia y tomar medidas para eliminar sus conflictos de interés. La compañía tiene un plazo de 60 días para informar a la Comisión sobre las acciones que implementará para cumplir con la resolución.

La jefa antimonopolio de la UE, Teresa Ribera, señaló que Google debe proponer una solución integral y advirtió que, de no hacerlo, podrían imponerse medidas adicionales.

Google apelará la decisión de la Comisión Europea

En respuesta, Google anunció que apelará la sanción ante los tribunales. La vicepresidenta y directora global de Asuntos Regulatorios, Lee-Anne Mulholland, afirmó que la decisión es errónea y que los cambios exigidos afectarán a miles de empresas europeas.

La empresa sostuvo que no existen prácticas anticompetitivas en sus servicios y que actualmente hay más alternativas en el mercado publicitario digital que nunca.

Antecedentes de multas contra Google en la UE

Esta sanción se suma a otras impuestas previamente por la Comisión Europea:

4 mil 300 millones de euros en 2018

2 mil 420 millones de euros en 2017

1 mil 490 millones de euros en 2019

Con esta nueva multa, la disputa entre la UE y Google por el control y regulación del mercado digital continúa, en medio de tensiones comerciales con Estados Unidos.

