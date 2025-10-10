GENERANDO AUDIO...

Premio Nobel de la Paz: ganadores 2025, 2023 y 2016. Fotos: Cuartoscuro

Este año, el Premio Nobel de la Paz fue para María Corina Machado. La mujer venezolana es conocida por su activismo para unas elecciones libres contra el régimen de Nicolás Maduro.

A propósito de la premiación de María Corina Machado, te contamos quiénes son los 10 últimos ganadores del Premio Nobel de la Paz: de María Corina Machado hasta el expresidente colombiano, Juan Manuel Santos.

Los 10 últimos ganadores del Premio Nobel de la Paz

2025: María Corina Machado (Venezuela)

Ganó el reconocimiento por su “incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”

Jorgen Watne Frydnes, el presidente del Comité Noruego del Nobel, destacó en Oslo, Noruega, el trabajo de Machado en lucha por una transición pacífica entre la dictadura de Maduro y una democracia en el país sudamericano, privilegiando la elección “entre votos y balas”.

Maria Corina, líder de la oposición en Venezuela. Foto: AFP

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

2024: Nihon Hidankyo (Japón)

El grupo japonés Nihon Hidankyo reagrupa a supervivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en 1945 y ganó el premio por “sus esfuerzos a favor de un mundo sin armas nucleares y por haber demostrado, mediante testimonios, que las armas nucleares no deben volver a utilizarse nunca más”.

Durante la entrega del galardón, Terumi Tanaka, de 92 años, copresidente de la asociación y superviviente del bombardeo en Nagasaki, exigió “acciones de la parte de los gobiernos para alcanzar el objetivo” de un mundo sin armas de destrucción masiva.

Terumi Tanaka, sobreviviente de Nagasaki. Foto: AFP

2023: Narges Mohammadi (Irán)

La defensora iraní de los derechos de la mujer, encarcelada en Irán, recibió la distinción “por su combate contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha por promover los derechos humanos y la libertad para todos”.

Sus hijos aceptaron el prestigioso premio en su nombre en Oslo, Noruega. En un discurso que ellos leyeron, criticó el “régimen religioso tiránico y misógino” de Irán. Mohammadi ha protestado contra el uso obligatorio del velo para las mujeres y la pena de muerte en Irán.

Los hijos de Narges Mohammadi recibieron el galardón. Foto: AFP

2022: Ales Bialiatski (Bielorusia); Memorial (Rusia); Centro por las Libertades Civiles (Ucrania)

El comité premió al activista bielorruso y a estos dos organismos “por su impresionante esfuerzo para documentar crímenes de guerra, violaciones de los derechos humanos y abusos de poder“.

2021: Maria Ressa (Filipinas/Estados Unidos) y Dmitry Muratov (Rusia)

Los periodistas fueron distinguidos “por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y la paz duradera”.

El jurado del Nobel señaló en ese momento que Muratov “ha defendido desde hace décadas la libertad de expresión en Rusia en condiciones cada vez más difíciles”.

Por su parte, María Ressa dedicó el reconocimiento a “todos los periodistas del mundo”, instando a sus colegas a seguir luchando por la libertad de prensa en una realidad donde “es mucho más difícil y peligroso ser periodista hoy”.

2020: Programa Mundial de Alimentos (PMA)

El organismo de la ONU fue galardonado con el Nobel por “sus esfuerzos en la lucha contra el hambre, su contribución para mejorar las condiciones de paz en las zonas de conflicto y por haber impulsado los esfuerzos para no convertir el hambre en un arma de guerra”.

2019: Abiy Ahmed Ali (Etiopía)

Abiy Ahmed Ali, que era el entonces primer ministro etíope, recibió el galardón por la reconciliación entre su país y Eritrea.

2018: Denis Mukwege (RD Congo) y Nadia Murad (Irak)

El ginecólogo Denis Mukwege, originario de República Democrática del Congo, y la yazidí Nadia Murad fueron laureados por sus esfuerzos para poner fin al uso de la violencia sexual como arma de guerra.

Mukwege es conocido como el médico que “repara” a las mujeres violadas de las guerras olvidadas en el este de la República Democrática del Congo (RDC).

Murad es una mujer yazidíe que fue secuestrada, torturada y violada por los yihadistas del grupo Estado Islámico (EI) tras su ofensiva contra esta comunidad kurdohablante del norte de Irak en 2014. Parte de su lucha es que las persecuciones a su pueblo se reconozcan como genodicio.

2017: Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN)

La ICAN fue premiada por su lucha para abolir las armas nucleares en el mundo.

2016: Juan Manuel Santos (Colombia)

El expresidente colombiano recibió la máxima distinción por haber contribuido a poner fin a medio siglo de guerra interna en Colombia.

Horas después de recibir el Nobel de la Paz, Santos señaló que ese fue “el día más feliz de mi vida”.

Juan Manuel Santos, en la ceremonia de premiación (2018). Foto: AFP

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]