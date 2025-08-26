GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty

Más de 2 mil millones de personas en el mundo siguen sin acceso seguro a agua potable, reveló un informe de la ONU presentado este martes en Ginebra, Suiza. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef, en 2024 una de cada cuatro personas careció de un suministro gestionado de forma segura, lo que significa que muchos todavía dependen de ríos, estanques o canales.

El reporte señala que, pese a ciertos avances en la última década, el objetivo de lograr cobertura universal en 2030 se vuelve “cada vez más inalcanzable”. La falta de acceso a agua, saneamiento e higiene (WASH) expone a miles de millones a un riesgo mayor de enfermedades.

ONU alerta por crisis global de acceso al agua

El informe explica que solo el 74% de la población mundial cuenta con agua potable segura en su hogar, libre de contaminación química o fecal. Los niveles más bajos van desde servicios limitados hasta depender de agua superficial, situación que aún afecta a más de 100 millones de personas.

Desde 2015, casi 961 millones han logrado acceso a agua gestionada de forma segura, pero todavía 2,100 millones carecen de este servicio básico. El problema se concentra en 28 países, principalmente de África, donde uno de cada cuatro habitantes no tiene agua potable.

Avances y rezagos en saneamiento e higiene

El estudio también revela que 1,200 millones de personas mejoraron su acceso a servicios de saneamiento desde 2015, elevando la cobertura mundial al 58%. Además, la práctica de la defecación al aire libre bajó de 429 a 354 millones de personas.

En materia de higiene, 1,600 millones de personas consiguieron un lugar para lavarse las manos con agua y jabón en los últimos 10 años, lo que elevó la cobertura al 80% de la población mundial.

Llamado urgente de la OMS y Unicef

“El agua, el saneamiento y la higiene no son privilegios, son derechos humanos fundamentales”, afirmó Rüdiger Krech, responsable de Medio Ambiente en la OMS. Por su parte, Cecilia Scharp, de Unicef, advirtió que la falta de agua potable afecta de forma especial a los niños y niñas, poniendo en riesgo su salud, educación y futuro.

La ONU insistió en que los gobiernos deben acelerar acciones para garantizar este derecho básico, sobre todo en las comunidades más marginadas.

Situación del agua en México: diagnóstico del IMCO

De acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), de 2023, México ya enfrenta los efectos de la escasez de agua, sobre todo en el centro y norte del país, donde las sequías son cada vez más frecuentes. De acuerdo con el Banco Mundial, la disponibilidad de agua per cápita bajó de 10 mil m³ en 1960 a 4 mil en 2012, y para 2030 podría caer por debajo de los 3 mil m³ por habitante al año.

El IMCO elaboró un estudio que identifica a los cuatro principales consumidores de agua: el sector agropecuario (76% del total concesionado), el abastecimiento público (15%), la industria autoabastecida (5%) y las centrales termoeléctricas (4%).

El organismo advierte que para garantizar el futuro hídrico, México debe modernizar la infraestructura hidráulica, actualizar su marco legal y enfrentar retos como el crecimiento urbano, las sequías y la variación en las lluvias.