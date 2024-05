Universidad de Columbia cancela ceremonia de graduación por protestas contra guerra en Gaza

Universidad de Columbia piensa realizar actos más reducidos. FOTO: AFP

La prestigiosa Universidad de Columbia, en el epicentro de las protestas universitarias contra la guerra de Gaza, anunció el lunes la cancelación de la principal ceremonia de graduación de la denominada “generación covid” que se iba a celebrar el 15 de mayo.

Mientras tanto, las protestas propalestinos volvieron brevemente este lunes a las puertas de la universidad, en medio de una fuerte presencia policial, antes de dirigirse al Museo de Arte Metropolitano (MET), donde se celebra este lunes su famosa Gala, una cita insoslayable de estrellas de cine y de la música.

Varias personas fueron detenidas, comprobaron periodistas.

Universidad de Columbia cancela celebración de graduación

La dirección de Columbia, que vive uno de los momentos más convulsos de su historia reciente, anunció que había decidido “renunciar” a la ceremonia de graduación en la que se esperaba la participación de unos 15,000 estudiantes y sus familias.

El pasado 30 de abril, la policía antidisturbios entró por segunda vez a la universidad en menos de una semana para desalojar a una treintena de estudiantes que se habían atrincherado en un edificio administrativo, el Hamilton Hall, conocido por haber albergado protestas contra la guerra de Vietnam.

Los agentes también desmantelaron el medio centenar de carpas instaladas en los jardines donde se iba a celebrar la graduación. Solo una parte de las gradas estaba a medio instalar y el silencio era sepulcral.

La administración, “decidida a ofrecer a nuestros alumnos la celebración que se merecen y que desean“, anunció que realizará “actos escolares más reducidos” para los estudiantes de sus 19 facultades en un polideportivo situado en el extremo norte de Manhattan.

Una petición en línea para revertir esta decisión había recabado 2,302 firmas al final de la tarde.

“Cada persona con la que he hablado está increíblemente enfadada” con la decisión de la administración de Minouche Shafik, la rectora de Columbia, dijo Ally Woodard, estudiante de 24 años.

La administración “ha elegido la opción más perezosa posible“, lamentó esta estudiante de ciencias políticas y relaciones internacionales, que se gradúa el próximo miércoles.

Este martes se permitió el acceso a un reducido grupo de periodistas a la institución, cerrada desde hace casi una semana. Solo se permite el acceso a los estudiantes que residen en el interior del campus y al personal de docente y esencial de la universidad.

Fueron retiradas unas pancartas colocadas al pie de la escalinata de los jardines, que prometían “honrar a todos nuestros mártires” y mostraban los nombres de cientos de niños palestinos muertos por las bombas israelíes, según los autores.

Segunda ceremonia cancelada para estudiantes de la universidad

Para muchos estudiantes estadounidenses que se graduaron durante la pandemia de covid, será la segunda ceremonia de este tipo que se cancela debido a una perturbación externa.

Para la nueva hornada de futuros graduados “empezó en línea por el covid, ahora asisten en línea (a las clases) y ni siquiera van a tener una ceremonia de graduación. Es realmente triste”, declaró Nikolina Lee, estudiante de economía en Columbia.

En el centro de las protestas está la reivindicación de que las universidades “desinviertan” en activos relacionados con Israel y con empresas que se beneficien de la guerra.

En la Universidad de Michigan, una ceremonia de graduación fue interrumpida brevemente el sábado por manifestantes propalestinos tocados con el pañuelo blanco y negro, el kufiya, que se ha convertido en el símbolo de las protestas.

Los manifestantes se dirigieron hacia el estrado cantando “rectores, rectores, no se pueden esconder. Están financiando el genocidio”, según el diario The New York Times.

La luz verde de las autoridades universitarias a la entrada de la policía para desalojar a los manifestantes, muchos de los cuales fueron detenidos y suspendidos, ha suscitado vivas críticas entre los profesores.

Para la Asociación Americana de Profesores Universitarios, la respuesta a las “manifestaciones pacíficas” en los campus ha sido “inaceptable”.

“La libre búsqueda y la libertad de expresión son indispensables“ para los objetivos de las instituciones académicas, como son “el conocimiento, la consecución de la verdad, el desarrollo de los estudiantes y en general el bienestar de la sociedad”, aseguró la asociación en su cuenta de X.

La Asociación Histórica Americana (AHA, según sus siglas en inglés) instó este lunes a los “administradores a que reconozcan el valor fundamental de las protestas pacíficas en los campus universitarios”, en un comunicado firmado por 17 organizaciones estudiantiles.