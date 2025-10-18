Valencia, Texas y México: imágenes de la destrucción por lluvias en un año

| UnoTV | Con información de AFP

GENERANDO AUDIO...

En un año han sido diferentes los puntos del planeta que se han visto devastados por lluvias intensas. En este recuento nos centramos en tres regiones a nivel mundial que resultaron gravemente dañadas por estas catástrofes naturales: México, Texas y Valencia.

En México, octubre representa el mes con más agravios por lluvias en el país, contingencia que mantuvo en vilo a varias ciudades, principalmente a Ciudad de México porque en el verano llegaron a registrarse precipitaciones históricas, incluso se posicionó a junio como el mes más lluvioso en el centro de México en los últimos 80 años.

En un año: México, Valencia y Texas, zonas muy golpeadas por las lluvias

Inundaciones en México dejaron 76 muertos y 39 desaparecidos

En octubre de 2025, Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro se convirtieron en las imágenes más desoladoras de las lluvias registradas en México.

Foto: Genaro Zepeda Foto: Cuartoscuro

Hasta el 18 de octubre, se contabilizaron 76 personas fallecidas y 39 no localizadas debido a los daños que dejaron las inundaciones.

Veracruz fue el estado más afectado, seguido por Hidalgo y Puebla.

Fotos: AFP

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Texas: 135 muertos por inundaciones en julio

A principios de julio, Texas vivió una crisis por inundaciones repentinas que ocasionaron la muerte de al menos 135 personas, incluyendo a más de 36 niños.

La tragedia tuvo lugar a inicios del fin de semana del 4 de julio, fecha feriada en Estados Unidos.

De los estragos, las inundaciones del río Guadalupe fueron las más dramáticas para el campamento de verano Camp Mystic, localizado en sus costas. El resultado fue de 27 niños y supervisores fallecidos.

Foto: Maxar Technologies/Reuters Inundaciones en Texas. Foto: Reuters.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Valencia registró 230 muertos por lluvias en octubre de 2024

En octubre de 2024, la región española mostró los agravantes que se han convertido en una constante en el planeta. En el otro lado del mundo, en ese mes las devastadoras inundaciones dejaron más de 230 muertos en la considerada la peor catástrofe del tipo registrada en décadas en España.

Foto: AFP Foto: Reuters

Las riadas fueron causadas por unas abundantes lluvias consecuencia de un fenómeno meteorológico llamado dana, cuyos efectos se vieron intensificados por el cambio climático y la densa urbanización de las zonas afectadas.

El nivel de la catástrofe desató la ira de los afectados y quejas por la falta de avisos y la gestión de emergencia.