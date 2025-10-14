Venezuela cierra embajadas en Noruega y Australia tras Nobel a Machado

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP.

El Gobierno de Venezuela informó que cerrará sus embajadas en Noruega y Australia y abrirá nuevas sedes diplomáticas en Burkina Faso y Zimbabue, como parte de una reestructuración del servicio exterior. La decisión se da en medio de un clima de creciente tensión con Estados Unidos y tras el reciente Premio Nobel de la Paz otorgado a la opositora María Corina Machado.

En un comunicado, el régimen de Nicolás Maduro explicó que los cierres responden a una “reasignación estratégica de recursos”. Los servicios consulares para los venezolanos residentes en ambos países serán atendidos por otras misiones diplomáticas, cuyos detalles se darán a conocer en los próximos días.

Noruega confirma el cierre y lamenta la decisión

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega confirmó haber recibido la notificación oficial del cierre de la embajada venezolana, aunque sin explicación directa del motivo. El país europeo no tiene embajada en Caracas y atiende los asuntos venezolanos desde su sede en Bogotá, Colombia.

“Esto es lamentable. A pesar de que tenemos diferentes puntos de vista sobre varios temas, Noruega desea mantener abierto el diálogo con Venezuela y trabajará en ese sentido”, señaló un portavoz del ministerio a la agencia Reuters.

Contexto: el Nobel de la Paz a María Corina Machado

El anuncio se produce apenas días después de que el Comité Nobel en Oslo otorgara el Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora María Corina Machado, reconocida por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.

Machado dedicó el galardón al presidente estadounidense Donald Trump, gesto que aumentó las tensiones diplomáticas entre Caracas y Oslo. Ante esto, el Ministerio de Exteriores noruego aclaró que “el Premio Nobel es independiente del gobierno noruego” y que cualquier consulta sobre el tema debe dirigirse directamente al Comité Nobel.