Venezuela despliega drones y buques ante operación militar de EE. UU. en el Caribe

Donald Trump y Nicolás Maduro. Foto: AFP

El Gobierno de Venezuela anunció el patrullaje con drones y buques de la Armada en sus aguas territoriales, en medio de la tensión con Estados Unidos, que activó un despliegue militar en el Caribe sur para una operación contra el narcotráfico.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, informó en un video publicado en redes sociales que el operativo incluye:

El despliegue importante de drones con misiones de exploración y vigilancia

Puntos de atención ciudadana y recorridos fluviales con infantería de Marina

y recorridos fluviales con infantería de Marina Patrullas navales en el lago de Maracaibo y el golfo de Venezuela, además de buques de mayor porte en aguas territoriales

La medida ocurre un día después de que el Gobierno de Nicolás Maduro anunciara el envío de 15 mil efectivos de seguridad a la frontera con Colombia, también bajo el argumento de operaciones contra el narcotráfico.

La tensión entre Venezuela y Estados Unidos

Desde hace días, se mantiene la tensión entre Venezuela y Estados Unidos. El país del norte acusa a Nicolás Maduro de encabezar un cártel del narcotráfico y ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Tras los señalamientos en su contra, el presidente venezolano se pronunció rechazándolos y abrió el registro militar para ampliar sus filas.

Por su parte, Estados Unidos anunció la movilización de tres destructores lanzamisiles y 4 mil marines cerca del límite con Venezuela. Después, informó del envío de otros dos barcos, sin que hasta ahora se precisara detalle de la fecha de llegada.

Mediante un comunicado, Nicolás Maduro exigió en Naciones Unidas “el cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe”.