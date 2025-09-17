GENERANDO AUDIO...

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: AFP

En medio de la tensión con Estado Unidos, Venezuela comenzó a realizar ejercicios militares en la isla la Orchila, en el Caribe sur, como respuesta al despliegue de buques estadounidenses en la zona que el gobierno de Donald Trump considera como una “amenaza”.

¿Dónde se realizan los ejercicios militares de Venezuela?

Los ejercicios venezolanos se realizan en un territorio de 43 kilómetros que queda a 97 millas náuticas del estado La Guaira, y cerca de donde Estados Unidos interceptó una embarcación pesquera durante ocho horas el fin de semana.

“Van a haber despliegues de la defensa área con drones artillados, drones de vigilancia, drones submarinos… Vamos a implementar acciones de guerra electrónica”, dijo el ministro de Defensa, Padrino López, al señalar que Venezuela se defiende ante la “voz amenazante, vulgar” de Estados Unidos.

La televisión pública mostró imágenes de embarcaciones anfibias, equipos de artillería de fabricación rusa y buques de guerra desplegados en La Orchila, donde funciona una base de la Armada venezolana.

De acuerdo con el vicealmirante de la Armada venezolana, Irwin Raúl Pucci, en los ejercicios, que se prolongarán durante tres días, participan:

12 buques militares

22 aeronaves

20 peñeros de la Milicia especial naval

El ministro de Defensa dijo que en esta “coyuntura” hay que “elevar” el “apresto operacional para un escenario de conflicto armado en la mar”.

“Estamos elevando nuestro apresto operacional de caras al Caribe”, apuntó.

Los ejercicios tienen lugar después de que la semana pasada Maduro activara una operación militar de “resistencia” con 284 frentes de batalla en el país.

La tensa relación entre Estados Unidos y Venezuela

Desde hace semanas, entre Estados Unidos y Venezuela ha crecido la tensión, pues el gobierno estadounidense acusa al presidente venezolano Nicolás Maduro de supuestamente encabezar carteles de droga y ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por su captura. Venezuela rechaza los señalamientos de narcotráfico.

Maduro ordenó además el despliegue de 25 mil efectivos a las fronteras y pidió a la población civil sumarse a la reserva militar con jornadas de alistamiento.

El gobierno venezolano pidió una investigación tras el primer barco atacado el pasado 2 de septiembre.

“Con respecto a las tres embarcaciones que ellos dicen, no, es que uno no sabe, uno no sabe, porque dicen que eso llevaba droga, pero ¿quién vio la droga? Dicen que llevaba fentanilo la segunda (lancha). ¿De aquí, de Venezuela, fentanilo? Es complicado de creer, muy complicado de creer”, subrayó Cabello en rueda de prensa.