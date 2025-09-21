Venezuela realiza adiestramiento militar con civiles ante eventual agresión de Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Venezuela realizó este sábado una jornada de adiestramiento militar en las calles para preparar a civiles ante una eventual agresión de Estados Unidos, mientras el presidente Donald Trump amenazó a Caracas con consecuencias “incalculables” si no acepta el retorno de migrantes deportados.

El llamado al adiestramiento fue hecho por el propio Nicolás Maduro, y por el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, quien invitó a todos los venezolanos a sumarse a las jornadas de adiestramiento en defensa de Estados Unidos.

“Que se sumen todos los venezolanos del color político que sea, lo más importante aquí es que amen y estén dispuestos a defender la patria”, dijo Cabello, vestido de militar, en declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión, desde la entrada de la barriada Petare, en Caracas.

Resistencia revolucionaria

El Ejército se desplegó en los barrios para instruir en el uso de armamento a civiles que se anotaron voluntariamente para colaborar con el ejército. Esto tras un amplio llamado para reclutar a miles de voluntarios a los cuarteles para recibir formación la semana pasada.

Sin embargo, la convocatoria fue mucho menor, unos 25 blindados salieron a recorrer Caracas y reunirse con unas pocas agrupaciones de civiles.

Los militares ofrecieron pequeños talleres con grupos de unos treinta voluntarios sobre cómo manejar las armas o las bases del “Método táctico de resistencia revolucionaria (MTRR)” con información sobre cómo “camuflarse”, “sobrevivir” (defensa personal, primeros auxilios) y “pensamiento ideológico”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Estados Unidos desplegó hace casi un mes ocho buques de guerra en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico y dijo haber destruido al menos tres barcos de supuestos narcotraficantes en aguas cercanas a Venezuela, en ataques que dejaron 14 muertos.

Venezuela, por su parte, ha denunciado un plan de Washington para buscar un “cambio de régimen” con la intención de apoderarse del petróleo y otros recursos naturales.