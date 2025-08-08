Venezuela responde a nueva recompensa de EE. UU. por Maduro

GENERANDO AUDIO...

Estados Unidos ofrece recompensa por Nicolás Maduro. Foto: AFP

Venezuela reaccionó a la nueva recompensa de 50 millones de dólares ofrecida este jueves por Estados Unidos por “información que conduzca al arresto” del presidente venezolano Nicolás Maduro.

El canciller de Venezuela, Yván Gil tachó de “patética” y “ridícula” la nueva recompensa ofrecida por el gobierno de Donald Trump.

“La patética ‘recompensa’ de Pamela Bondi es la cortina de humo más ridícula que hemos visto. Su show es un chiste, una desesperada distracción de sus propias miserias. La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política”, indicó el canciller de Venezuela, Yván Gil en un mensaje en Telegram.

EE.UU. aumenta al doble la recompensa por Nicolás Maduro

A través de un video, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció la nueva recompensa para quienes otorguen información que permitan la detención del mandatario venezolano.

“Hoy, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anuncian una recompensa histórica de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro”

La fiscal Bondi acusó a Maduro de ser uno de los “narcotraficantes más grandes del mundo” y una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Además, lo señaló de que tener nexos con cárteles de la droga, incluido el Cártel de Sinaloa.

“Es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional… Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como TDA, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Hijos para introducir drogas mortales y violencia en nuestro país”

De acuerdo con la fiscal Pam Bondi, hasta el momento se han incautado varias toneladas de drogas vinculadas con Nicolás Maduro.

“Hasta la fecha, la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y a sus asociados, de las cuales casi siete toneladas están directamente relacionadas con Maduro”