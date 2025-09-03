GENERANDO AUDIO...

Partes de China experimentaron calor, un promedio nacional de 22.3 ºC. Foto: AFP

China vivió en 2025 el verano más caluroso desde que hay registros y aún enfrenta fuertes olas de calor en el sur, informó la agencia meteorológica nacional.

“Entre junio y agosto este año, grandes partes de China experimentaron calor intenso, con un promedio nacional de temperatura de 22.3 ºC, el verano más caluroso desde que hay registros”, informó la Administración Meteorológica de China (AMC).

Las autoridades advirtieron en julio de los riesgos sanitarios por las olas de calor en el este de China, con temperaturas de casi 40 ºC en junio en Beijing.

Las agencias meteorológicas de Japón, Corea del Sur y Reino Unido anunciaron esta semana que también vivieron este año veranos con temperaturas récord.

La AMC indicó que partes de China tendrán a media semana un breve alivio en el calor sofocante, pero algunas ciudades como Shanghái verán temperaturas promedio de más de 35 ºC este fin de semana.

Los gases de efecto invernadero causados por la acción humana son los principales causantes del cambio climático, el cual provoca olas de calor más prolongadas, frecuentes e intensas.

China es el mayor productor mundial de CO2, un potente gas de efecto invernadero, aunque prometió alcanzar el tope de sus emisiones para finales de esta década, y la neutralidad de carbono para 2060.