Avión F-16 realizaba un ejercicio para demostración. Fotos Reuters

Un avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea de Polonia se estrelló este jueves durante un ensayo previo al Radom Airshow, una de las exhibiciones aéreas más importantes del país.

El piloto perdió la vida tras el impacto, confirmaron autoridades locales.

Avión se estrella durante maniobras acrobáticas

El accidente se registró en la pista de la base aérea de Radom durante un ejercicio vespertino, cuando la aeronave realizaba maniobras acrobáticas.

De acuerdo con reportes, el F-16 ejecutaba una rotación frontal antes de caer en picada y estallar en llamas, generando una serie de imágenes que rápidamente se difundieron en redes sociales.

Según información oficial, el portavoz del Gobierno, Adam Szlapka, confirmó la muerte del piloto a través de la red social X, sin ofrecer más detalles sobre el siniestro.

Las autoridades también informaron que el Radom Airshow fue cancelado tras el incidente, evento que cada año atrae a miles de espectadores y entusiastas de la aviación.

Reacciones de autoridades y seguimiento del caso

El viceprimer ministro y titular de Defensa Nacional, Władysław Kosiniak-Kamysz, acompañado del general de división, Adam Rzeczkowski, se trasladó al lugar del accidente tras coordinarse con el primer ministro Donald Tusk, quien expresó sus condolencias:

“Un piloto polaco perdió la vida en el accidente del F-16. Rindo honor a su memoria y expreso mi más sentido pésame a su familia y allegados”, señaló Tusk.

