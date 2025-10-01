Video: captan aterrizaje de emergencia en aeropuerto de Santo Domingo

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP/ Ilustrativa

Un avión Embraer 190 de la aerolínea Sky High realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), en República Dominicana.

La maniobra se ejecutó a las 17:20 horas, tras una falla en el tren delantero de la aeronave. El vuelo era de prueba y llevaba a bordo a siete ocupantes, quienes resultaron ilesos gracias a la rápida activación de los protocolos de seguridad.

Aterrizaje de emergencia en Santo Domingo

De acuerdo con un comunicado de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), el incidente fue controlado sin víctimas ni heridos.

La aeronave había despegado de Santo Domingo y, al presentar problemas con el tren de aterrizaje delantero, permaneció en el aire alrededor de dos horas antes de volver para un descenso seguro en la pista 17.

El avión llegó a declarar emergencia mediante el código squawk 7700, utilizado internacionalmente para alertar de situaciones críticas durante el vuelo.

Operaciones aéreas no fueron afectadas

Aerodom informó que el Embraer 190 no formaba parte de operaciones comerciales regulares, pues se trataba de un vuelo técnico.

Además, aclaró que el aeropuerto siguió operando con normalidad, ya que se utilizó la pista alterna 18-36 para el resto de los vuelos programados.

La concesionaria aeroportuaria precisó que esta será la única declaración oficial sobre el caso, y que cualquier información adicional deberá ser emitida por las autoridades competentes.

