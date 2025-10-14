Video: conductor muere atrapado en coche autónomo en llamas

GENERANDO AUDIO...

Coche autónomo se incendió con conductor adentro. Foto: Cuartoscuro/Ilustratitva

Un fatal accidente con un vehículo autónomo ha encendido las alertas sobre la seguridad de este tipo de autos. El coche se estrelló contra otro auto y, tras el impacto, se incendió, dejando al conductor atrapado entre las llamas.

Varios transeúntes intentaron abrir las puertas y romper los cristales sin éxito, mientras algunos llevaban extintores, pero la propagación rápida del fuego imposibilitó cualquier rescate inmediato.

Conductor atrapado dentro de coche autónomo

El accidente involucró a un Xiaomi SU7, un vehículo eléctrico y autónomo. Reportes iniciales indican que los sistemas de bloqueo de las puertas no se desactivaron correctamente; la policía local señaló que las puertas se deformaron por el calor, impidiendo que el conductor pudiera salir.

Videos muestran cómo el fuego se propagó rápidamente dentro del auto mientras transeúntes intentaban auxiliarlo.

Impacto y consecuencias del accidente

El conductor, de 31 años, murió en el incidente. Las autoridades indicaron que podría haber estado bajo la influencia del alcohol. El vehículo primero chocó con un sedán que circulaba delante, cruzó la franja central y se incendió.

Tras extinguirse las llamas, solo quedó el chasis del Xiaomi SU7, y los rescatistas utilizaron martillos y sierras eléctricas para abrir las puertas.

Repercusiones para la industria

El accidente ha generado debate sobre la seguridad de los vehículos autónomos, especialmente sobre los sistemas de desbloqueo de puertas en emergencias y los protocolos de protección de los ocupantes.

Xiaomi no ha emitido declaraciones oficiales sobre el incidente, mientras que se reporta que sus acciones en China han caído tras la difusión del caso.

