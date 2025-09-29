GENERANDO AUDIO...

Un safari en el Delta del Okavango, en Botswana, terminó en momentos de pánico cuando un elefante enfurecido atacó a un grupo de turistas, volcó sus canoas y dejó a una mujer atrapada bajo el agua en una zona con animales de la fauna del área.

¿Cómo ocurrió el ataque?

Los visitantes recorrían el delta en canoas makoro, tradicionales embarcaciones conducidas por guías locales, cuando se acercaron demasiado a una elefanta acompañada de dos crías.

Con trompa y colmillos, volcó dos canoas, lanzando a los cuatro turistas al agua, mientras los guías se dirigieron a la orilla para resguardarse.

Una turista bajo el agua

En medio de la confusión, el elefante se alejó unos segundos, pero regresó para embestir a una de las mujeres. La golpeó con la trompa y la hundió bajo el agua.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la turista sobrevivió porque el animal perdió su rastro en el agua turbia y se retiró tras unos instantes. Su esposo logró auxiliarla y juntos llegaron a la orilla.

Consecuencias del incidente

Aunque el ataque fue violento, los cuatro turistas salieron ilesos. Sin embargo, perdieron equipos fotográficos y teléfonos de alto valor durante el percance.

El suceso ha generado atención internacional por ocurrir en una de las regiones más icónicas de África para el avistamiento de fauna salvaje, recordando los riesgos de convivir con animales en su hábitat natural.

Aunque se desconocen las causas del ataque, el mamífero de aproximadamente 2 metros de altura, diversas causas pudieron ser un factor para que el elefante haya entrado en ese modo de alerta en su habitad natural y así dirigirse directo a los turistas que volcó de su canoa.

¿Qué tan probable es que un elefante ataque a un humano?

Los ataques de elefantes a personas no son muy comunes, pero ocurren cada año entre 100 y 500 casos en todo el mundo.

Generalmente, los elefantes no son agresivos por naturaleza, pero pueden reaccionar de manera violenta en ciertas situaciones.

¿Por qué un elefante puede atacar?

Las razones más comunes por las que un elefante puede atacar son:

Defenderse si se siente en peligro

si se siente en peligro Proteger a sus crías o su territorio

Cuando los humanos se acercan demasiado y los molestan

y los molestan Estrés por la pérdida de su hábitat o porque han sido acosados

En pocas palabras: los elefantes atacan sólo si sienten que deben protegerse o defender a su familia.