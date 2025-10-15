Video: hombre muere tras ser atacado por su gallo de pelea

GENERANDO AUDIO...

Video muestra el ataque del gallo de pelea a su entrenador. Foto: Cuartoscuro

Un hombre perdió la vida tras ser atacado por su propio gallo pelea en Perú. El momento quedó captado en un video que se ha viralizado en redes sociales, mostrando la inesperada agresión dentro de la jaula donde los animales eran preparados para el combate.

La víctima fue identificada como Jorge Luis Castillo Corzo, de 55 años, reconocido criador de gallos de pelea. El incidente ocurrió la noche del domingo 12 de octubre en el sector Las Delicias durante un evento privado, según testigos.

Video muestra ataque mortal

De acuerdo con las versiones iniciales, y con lo que se aprecia en un video difundido en redes sociales, Castillo se encontraba dentro de la jaula cuando uno de los gallos lo atacó repentinamente. El ataque le perforó la arteria femoral, provocando una hemorragia rápida que le costó la vida.

De inmediato los asistentes se dan cuenta y cunde el pánico en el recinto donde se llevaría a cabo la pelea de gallos. A pesar de que el hombre fue trasladado a un hospital, poco pudieron hacer los médicos para salvar la vida del hombre.

Este material se viralizó en redes sociales, generando debate sobre la prohibición de este tipo de eventos, considerados maltrato animal y un riesgo mortal para cuidadores y asistentes.

Las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar las circunstancias del evento y si cumplía con las normas establecidas para estas actividades, que forman parte de la cultura popular en varias regiones del país sudamericano.

