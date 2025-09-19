GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

Un hombre trepó una palmera en la playa Punta Uva, en Limón, Costa Rica, pero el tronco se quebró cuando alcanzó lo más alto y cayó desde una altura de al menos 6 metros. El hecho ocurrió durante el fin de semana largo por la independencia, según reportó NCR Noticias Costa Rica.

En redes sociales circula el video donde se observa al hombre subiendo hasta la parte superior de la palmera, mientras turistas lo animaban. De pronto, el tronco se partió y él cayó con fuerza sobre la arena, quedando inconsciente ante la mirada de decenas de visitantes.

ADVERTENCIA: El siguiente video contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción.

Autoridades insisten en la prevención

El clip se viralizó rápidamente y provocó reacciones encontradas: algunos lo tomaron con humor, mientras que otros señalaron la imprudencia de arriesgar la vida con este tipo de conductas.

La Cruz Roja y autoridades locales han reiterado en distintas ocasiones que los incidentes en playas aumentan en periodos de vacaciones, tanto por accidentes acuáticos como por conductas temerarias.

En este caso, testigos indicaron que el hombre recobró el conocimiento minutos después, aunque hasta ahora no hay un reporte oficial sobre su estado de salud.

