El influencer chino Tang Feiji, popularmente conocido como “Tang Aeronave”, murió en la ciudad de Guangyuan, China, tras estrellarse mientras pilotaba un helicóptero ultraligero de fabricación propia.

El accidente ocurrió durante una transmisión en vivo en Douyin, una versión similar a TikTok de China, donde miles de usuarios presenciaron en tiempo real el siniestro.

El accidente en plena transmisión

De acuerdo con lo registrado en video, el helicóptero perdió el control de manera repentina, cayó con fuerza contra el suelo y se incendió en cuestión de segundos.

En el chat de la transmisión, algunos espectadores reaccionaron con emojis de risa, aparentemente sin dimensionar la gravedad del hecho, mientras que otros pidieron ayuda de emergencia y solicitaron contactar a los servicios de rescate.

Figura conocida en redes sociales

Tang Feiji era reconocido en plataformas de videos cortos por compartir sus experiencias como piloto amateur. Su pasión por la aviación lo llevó a construir aeronaves caseras, mismas que mostraba en transmisiones y clips donde interactuaba con sus seguidores.

Riesgos y falta de regulación

Su fallecimiento expone los riesgos de realizar vuelos sin una preparación profesional adecuada, así como la ausencia de regulaciones estrictas en torno al uso de aeronaves recreativas en China.

Las autoridades locales y familiares confirmaron la muerte de Tang en el lugar del accidente. La causa exacta de la caída aún se encuentra bajo investigación.