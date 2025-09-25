VIDEO: Tiroteo en escuela de Brasil deja dos adolescentes muertos

GENERANDO AUDIO...

Foto: GettyImages /imagen ilustrativa

En una escuela del noreste de Brasil, en la ciudad de Sobral, dos adolescentes murieron y tres personas más resultaron heridas en un tiroteo este jueves.

Las autoridades informaron que los atacantes dispararon desde la calle hacia el estacionamiento de la escuela, donde estaban las víctimas.

Cómo fue el ataque

De acuerdo con la policía, los sospechosos llegaron en una motocicleta y comenzaron a disparar.

Hasta ahora no se sabe por qué lo hicieron ni quiénes son, ya que siguen siendo buscados por la policía.

Lo que encontraron las autoridades

Las autoridades dijeron que todavía no han identificado a las víctimas.

En el lugar encontraron drogas, una balanza y paquetes en uno de los adolescentes alcanzados.

Reacciones

El gobernador del estado de Ceará, Elmano de Freitas, escribió en la red social X que sentía “indignación y profunda tristeza” por este hecho, al que calificó como muy grave e intolerable.

El gobierno estatal informó que las clases en esa escuela se suspendieron el jueves y viernes. Además, prometió dar apoyo psicológico a los estudiantes.

Violencia en la región

En los últimos años, Brasil ha vivido más episodios de violencia relacionados con bandas de narcotráfico. Estos grupos se han extendido sobre todo en el noreste, que es una de las regiones más pobres del país.