Foto: AFP

Durante la cumbre internacional sobre Gaza en Egipto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió públicamente la apariencia de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, única mujer entre los líderes presentes. El comentario generó reacciones por su tono considerado sexista.

En su discurso durante la conferencia celebrada este lunes, Trump dijo: “No tengo derecho a decirlo, porque habitualmente puede significar el fin de la carrera política si uno lo dice, pero ella es una mujer bella”.

El mandatario estadounidense, de 79 años, copresidió la cumbre junto a líderes de más de 30 países, convocada para garantizar el cumplimiento del acuerdo de paz entre Israel y Hamás.

De pie detrás de él, Meloni —de 48 años— solo sonrió ante el comentario. Trump agregó: “Ella es muy respetada en Italia. Es una política muy exitosa”.

Única mujer entre más de 30 mandatarios

En la foto oficial del evento, Meloni destacó como la única mujer entre los jefes de Estado y de Gobierno reunidos. Trump bromeó con que se “arriesgaba” al hacer su comentario y buscó la mirada de la italiana mientras hablaba.

El elogio, aunque acompañado de palabras sobre su liderazgo, fue interpretado por diversos medios internacionales como un gesto fuera de lugar durante una cumbre centrada en temas humanitarios y diplomáticos.

Trump ha sido señalado en varias ocasiones por sus expresiones sexistas y comentarios sobre mujeres. En 2016, durante su primera campaña presidencial, se difundió un video en el que presumía de usar su fama para “agarrar a las mujeres por los genitales”, lo que generó una amplia polémica.

Pese a las críticas, el republicano ganó las elecciones ese mismo año y ha mantenido una base de apoyo sólida entre sus seguidores.