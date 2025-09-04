GENERANDO AUDIO...

Video muestra cómo el Yate se hunde en Turquía. Foto: AFP/Ilustrativa

Los propietarios de un yate de lujo en Turquía vieron cómo su embarcación se hundía apenas minutos después de haber sido inaugurada. El Dolce Vento, valuado en 40 millones de liras turcas, casi un millón de dólares, sólo permaneció a flote por 15 minutos antes de irse a pique frente a las costas de Zonguldak, al norte del país.

De acuerdo con los primeros reportes, el barco había sido construido en un astillero local hacía apenas cinco meses y estaba considerado como prácticamente nuevo. Sin embargo, su estreno terminó en tragedia económica, aunque sin pérdidas humanas.

Naufragio del yate quedó registrado en video

Imágenes compartidas en redes sociales muestran el momento en que el yate era puesto en el agua y avanzaba unos 200 metros mar adentro antes de comenzar a inclinarse de manera repentina.

Los intentos por estabilizar la embarcación resultaron inútiles. Tras inclinarse peligrosamente, el Dolce Vento terminó volcando y hundiéndose por completo ante los presentes en la costa.

Minutos después de notar la inclinación, los tripulantes —entre ellos el propietario, el capitán y dos marineros— tuvieron que lanzarse al mar para salvar su vida. Afortunadamente, no se reportaron heridos.

Investigaciones apuntan a posible falla de ingeniería

La Guardia Costera turca acudió al lugar junto con especialistas del astillero para iniciar las investigaciones. Aunque todavía no hay conclusiones, los reportes sugieren que el naufragio podría deberse a una falla de ingeniería, sin descartar otras causas.

